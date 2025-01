Podrška istovremenim lokalnim izborima

Podgorica, (MINA) – Incijative za direktan izbor predsjednika opština i istovremene lokalne izbore podržavaju svi koji u njima prepoznaju suštinski demokratski pomak i doprinos poboljšanju života građana kroz efikasnije i odgovornije upravljanje, kazao je ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

On je o inicijativama da se predsjednici opština biraju neposredno i da se izbori u svim lokalnim samoupravama održavaju u istom danu, razgovarao sa dekanom Fakulteta za državne i evropske studije Đorđijem Blažićem.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva javne uprave, Dukaj je rekao da je Blažićeva stručna ekspertiza i pravna argumentacija inicijative veliko ohrabrenje i priznanje.

“Imamo snažnu podršku stručne javnosti, civilnog sektora i medija, kao i Evropske komisije (EK) i drugih međunarodnih partnera”, rekao je Dukaj.

Kako je dodao, podršku imaju od prvog plasiranja te ideje, a posebno nakon što je inicijative Ministarstvo javno uprave u maju i formalno uputilo Skupštini Crne Gore.

“Svakodnevno dobijamo sve više povratnih informacija o podršci, koja raste u svim sferama“, kazao je Dukaj.

Dukaj je podsjetio da je samo tokom prošle godine, u Crnoj Gori održano sedam izbornih procesa, od kojih neki neće biti tako brzo okončani.

“Ove inicijative imaju konstantnu podršku svih onih koji u njima prepoznaju suštinski demokratski pomak naprijed, kao i veliki doprinos poboljšanju života građana kroz efikasnije i odgovornije upravljanje”, istakao je Dukaj.

Kako je dodao, cilj je govoriti o prednostima tog rješenja, držati temu stalno prisutnom u javnosti i na taj način uticati na političke elite da se konačno ujedine u odluci koja je u interesu građana i društva.

Blažić je kazao da je njegova profesionalna, ali i građanska dužnost da podrži rješenja koja su korisna za razvoj pravnog sistema, a naročito afirmaciju građana da odlučuju.

„Vrijeme je najbolji i jedini sudija svima, a profesionalnost i principe koje gajite u djelovanju Ministarstva javne uprave su jedini ispravni put koji će kad-tad morati dati rezultate”, rekao je Blažić.

On je rekao da Dukaj i Ministarstvo javne uprave zaslužuju njegovu i podršku struke, ali i građana, bez obzira na otpore koje i sada prepoznaju.

Blažić je naglasio da je u razvoju tih ideja potrebna opreznost zbog opšteg haotičnog društvenog i pravnog stanja u Crnoj Gori, ali i nedostatka pravih legitimnih i legalnih institucija.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Dukaj je na sastanku predstavio rezultate i strateške planove tog Vladinog resora, sa akcentom na Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je će se uskoro naći pred EK.

„Upravo će nas aktuelni izazovi kojima je crnogorsko društvo zasićeno još više utvrditi u odlučnosti da istrajemo na ovim i svim drugim rješenjima koja doprinose boljoj efikasnosti sistema lokalnih samouprava, većoj transparentosti, i na kraju krajeva pravednoj raspodjeli vlasti, u skladu sa željama građana iskazanim na izborima“, rekao je Dukaj.

On je pozvao Blažića da se, kao zagovornik demokratske ideje, aktivno uključi u proces.

U saopštenju se navodi da je na sastanku najavljeno i potpisivanje Memoranduma o saradnji, kojim će se definisati konkretne buduće zajedničke aktivnosti i inicijative.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS