Podnijeće tužbu zbog spota kojim se zloupotrebljava kulturno nasljeđe Cetinja

Podgorica, (MINA) – Prijestonica Cetinje iniciraće postupke pred nadležnim domaćim organima i međunarodnim tijelima protiv odgovornih za nastanak i objavu spota za pjesmu Srce Srbije, kojima se vrijeđa kulturno nasljeđe i dostojanstvo Cetinja, saopštio je gradonačelnik Nikola Đurašković.

On je kazao da spot za pjesmu u izvođenju Jelene Petrović, objavljen na YouTube plaformi, najgrublje vrijeđa dostojanstvo Prijestonice i njenih građana.

Prema riječima Đuraškovića, spot predstavlja besramnu zloupotrebu ne samo kulturnih dobara, već i najprepoznatljivijih simbola i nasljeđa Cetinja.

„Činjenicu da je spot objavljen i da je šteta već nastala, nažalost, ne možemo anulirati, ali možemo preduzeti sve pravne radnje da se, ubuduće, niko ne usudi zloupotrijebiti naše kulturno nasljeđe“, rekao je Đurašković.

