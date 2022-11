Podnijeće prijave protiv nadležnih zbog izbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijeće krivične prijave protiv nadležnih državnih organa koji, kako su kazali iz partije, nijesu u stanju ili neće da zaustave primitivno i nezakonito ponašanje Demokratskog fronta (DF) u Šavniku.

Iz DPS-a su rekli da su, pored brojnih poziva i apela, politički oponenti iz redova DF-a ponovo nastavili sa sabotažom izbornog procesa u Šavniku koji se iz nedjelje u nedjelju u potpunosti obesmislio.

„Očekivali smo da će se konačno, uz pomoć nadležnih državnih organa, uspostaviti demokratski princip koji građanima sa pravom glasa na lokalnim izborima u našoj opštini garantuje slobodno izražavanje svoje volje, međutim do toga ni danas nije došlo“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da su pojedini predstavnici DF-a nerazumnim i primitivnim ponašanjem ponovo onemogućili nastavak glasanja.

„A time i građanima Šavnika suspendovali pravo demokratskog izbora svojih predstavnika u lokalnom parlamentu“, dodali su iz partije.

Kako su naveli, da demokratski principi i tekovine savremene Evrope ne leže u redovima DF-a, jasno je svakom zdravomislećem crnogorskom građaninu, svakoj međunarodnoj organizaciji i predstavniku diplomatskog kora u Crnoj Gori.

„Ali svakako da je svima njima, kao što je i nama, nepojmljivo nečinjenje i neadekvatno postupanje predstavnika aktuelne vlasti i nadležnih institucija naše države“, rekli su iz DPS-a.

Oni su saopštili da će podnijeti krivične prijave protiv nadležnog tužioca zbog nepostupanja u konkretnim slučajevima povodom krivičnih prijava protiv osoba koje su vršile krivična djela iz oblasti izbornih zloupotreba.

„Podnijećemo i krivične prijave protiv svih drugih nadležnih organa zbog nepostupanja po ovlašćenjima i činjenice da već peti put nijesu u stanju stvoriti uslove da se izbori u Šavniku uspješno privedu kraju“, naveli su iz DPS-a.

Na taj način će, kako su kazali, zaštiti demokratiju kao sistem vladavine savremenog doba, Ustav Crne Gore i elementarno ustavno pravo građanina da bira i bude biran.

„Zaštitićemo i našu državu, od samovolje pojedinih partija i društvene klime proizvedene u post tridesetoavgustovskom perodu anarhije, bezvlašća, degradiranja državnog aparata, i u konačnom urušavanja Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

