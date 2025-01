Podiguta optužnica protiv 20 osoba

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je danas Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv 20 osoba koje se terete za više krivičnih djela.

Iz SDT-a je saopšteno da je optužnica podignuta protiv V.U., R.Z., S.K., N.U., L.D., V.D., V.P., I.D., D.M., V.V., D.P., R.D., M.B., R.B., M.B., V.L., P.M., R.P., M.P. i V.M.Č., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije.

Kako su kazali iz tužilaštva, protiv V.U., V.P., I.D., D.M., V.V. i D.P. je optužnica podignuta i zbog dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema navodima SDT-a, L.D., V.D., M.B., R.B., M.B., V.L., P.M., V.Č.M., R.Z.,. S.K. i R.P. se terete i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz SDT-a su kazali da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije koju su, početkom 2020. godine, organizovali V.U., R.Z. i S.K., radi krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

U saopštenju se podsjeća da su organi Kolumbije 2020. godine spriječili krijumčarenje 1.570 kilograma kokaina, a australijske vlasti, u junu 2021. godine, sprijelili krijumčarenje 903 kg navedene droge.

„Dio dokaza tokom istrage, koji su, zajedno sa drugim prikupljenim dokazima, poslužili za podizanje optužnice, prikupljen je u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, odnosno u saradnji SDT-a sa nadležnim pravosudnim organima Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Francuske“, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su rekli da je u optužnici predloženo da se okrivljenima V.U., V.M.Č., M.B., N.U., V.D., D.R., P.M., M.P. i V.P. produži pritvor nakon podizanja optužnice.

„A da se okrivljenima R.Z., D.P., V.V., R.B., I.D. i L.D., koji su u bjekstvu ili nijesu dostižni državnim organima, sudi u odsustvu“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su ostali okrivljeni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izdržavanju zatvorske kazne ili u pritvoru u drugom krivičnom postupku.

Iz SDT-a su kazali da je protiv svih okrivljenih pokrenuta i finansijska istraga.

