Podgoričanin uhapšen zbog krađe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su S.Ć. (28) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa na štetu tri ugostiteljska objekta u Kotoru, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici protiv S.Ć. podnijeli krivičnu prijavu.

„On je krivično djelo koje mu se stavlja na teret, kako se sumnja, počinio tako što je 21. decembra, od ponoći do tri sata ujitru, koristeći silu i podesna sredstva ušao u prostorije tih objekata i ukrao platne kartice, novac i izvršio premetačinu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se S.Ć. nakon toga udaljio u nepoznatom pravcu.

S.Ć. je, kako su kazali iz policije, priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, na dalju nadležnost.

„Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor kontinuirano sprovode aktivnosti na zaštiti bezbjednosti i imovine građana i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela, na teritoriji svoje nadležnosti“, kaže se u saopštenju.

