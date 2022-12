Podgorica, (MINA) – Podgorica je sinonim multikulturalnosti i multikonfesionalnosti, u kojoj se svaki građanin osjeća slobodno i bezbjedno i taj sklad značajno doprinosi stabilnosti cijele zemlje, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala 19. decemabr, Dana Glavnog grada, svim građankama i građanima Podgorice.

Đurović je rekla da je 19. decembar, idealna prilika da se prisjetimo slavnih datuma iz jugoslovenske antifašističke borbe, u kojoj je narod Crne Gore, a naročito Podgorice, učinio sve da, uz velike žrtve i stradanja, vrati svoje nacionalno i državno dostojanstvo.

“Danas se sa posebnim pijetetom sjećamo svih oslobodilaca Podgorice, ali i onih koji su, nakon Drugog svjetskog rata, doprinijeli da se naš Glavni grad podigne iz pepela i transformiše u moderno i prijatno mjesto za život”, kazala je Đurović.

Ona je rekla da je Podgorica sinonim multikulturalnosti i multikonfesionalnosti, u kojoj se svaki građanin osjeća slobodno i bezbjedno i upravo taj sklad značajno doprinosi stabilnosti cijele zemlje.

“Kombinacija različitih civilizacija i kultura daje joj poseban duh, na koji su svi Podgoričani ponosni i koji njeguju decenijama”, navela je Đurović.

Ona je kazala da je grad pod Goricom već dugo glavni adminstrativni, ekonomski i univerzitetski centar Crne Gore, u kome se dešava ubrzani društveni i tehnološki razvoj, što je čini atraktivnim mjestom za život, naročito za mlade.

Đurović je istakla da u prilog tome govore sve češće migracije ljudi iz drugih krajeva Crne Gore u Podgoricu, koji ovdje vide idealne uslove za stvaranje porodice i izgradnju karijere.

“Uvjerena sam da će nova gradska uprava krenuti u odlučnu borbu sa svim problemima koji opterećuju Podgoričanke i Podgoričane i da će, uz pomoć državne vlasti, doprinijeti daljem ekonomskom razvoju, sa ciljem dostizanja evropskog kvaliteta života ne samo u Glavnom gradu, već i u cijeloj Crnoj Gori”, poručila je Đurović.

