Podgorica dobija novu gimnaziju, Tuzi osnovnu školu

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je danas informacije o izgradnji nove gimnazije u Podgorici i osnovne škole u Tuzima, a vrijednost ove dvije investicije procijenjena je na 12,6 miliona EUR.

Kako je saopšteno iz Vlade, izgradnja nove gimnazije predviđena je u okviru „Programa unapređenja crnogorskog obrazovanja”, kroz finansijski ugovor sa Evropskom investicionom bankom (EIB).

„Za ovu namjenu planirana je parcela u zahvatu Detalno urabnističkog plana(DUP) „Univerzitetski centar” Podgorica, na urbanističkoj parceli (UP)2, površine 10.638,09 metara kvdaratnih, u vlasništvu Univerzitet Crne Gore (UCG)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je planirana izgradnja školskog objekta površine oko šest hiljada kvadratnih metara.

Iz Vlade su rekli da je ukupna vrijednost investicije, sa tehničkom pripremom, procijenjena na oko 9,5 miliona EU.

Prema njihovim riječima, odlučeno da se prava raspolaganja nad građevinskim zemljištem prenesu Ministarstvu prosvjete, kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje finansiranja projekta.

„Kao i da se, na ime obeštećenja UCG za vrijednost zemljišta, kroz budžetska planiranja za narednu godinu obezbijedi iznos ne manji od 3,93 miliona EUR za projekat rekonstrukcije zgrade Tehničkih fakulteta“, dodali su iz Vlade.

U Informaciji o izgradnji nove osnovne škole u Tuzima navodi se da je planirana izgradnja školskog objekta bruto građevinske površine 4,07 hiljada kvadratnih metara, u zahvatu DUP-a „Karabuško Polje“.

„Ukupna vrijednost investicije, sa tehničkom pripremom, procijenjena je na 3.1 miliona EUR“, rekli su iz Vlade.

Kako su naveli, predmetno zemljište je u vlasništvu Opštine Tuzi pa je dogovoren prenos prava raspolaganja zemljištem na Vladu.

Vlada je usvojila i Informaciju o Izmjenama Ugovora o finansiranju realizacije projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja”, zaključenog 5. novembra 2019. godine, između Crne Gore i EIB-a.

Izmjena Ugovora, kako su kazali iz Vlade, predviđa izmjenu projekta na način što je u njega uvrštena i izgradnja Osnovne škole “Vladimir Nazor”, koja će biti finansirana dijelom iz kreditnih sredstava, a dijelom iz granta obezbjeđenog od strane WBIF i bilateralnih donora.

“Takođe, usled promjene iznosa granta od ERI, sa 1,2 na 2,8 miliona EUR, mijenja se i ukupna vrijednosti ugovora i umjesto inicijalnih 40,54, ugovor iznosi 42,14 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je nacrtom izmjena o finansiranju predviđen i novi rok završetka projekta do juna 2027. godine, dok su ostale stavke Ugovora ostale su nepromjenjene

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici usvojena Informacija o zaključivanju Sporazuma o finansiranju između Ministarstva javne uprave i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Kako se navodi, potpisivanjem Sporazuma i realizacijom projekta „Efikasnija javna uprava u službi građana”, UNDP će podržati MJU u unapređenju internog poslovnog procesa, te jačanju komunikacijskih vještina i vještina upravljanja kvalitetom državnih službenika.

Projektom će, dodaje se, MJU, kao nosilac procesa reforme javne uprave, unaprijediti procese rada unutar same organizacije, dok će zaposleni unaprijediti svoje vještine interne i eksterne komunikacije, kao i vještine upravljanja promjenama.

“Za realizaciju projekta potrebno je 150 hiljada EUR koje su već obezbijeđena budžetom za tekuću godinu na potrošačkoj jedinici MJU, dok će doprinos UNDP-a iznositi 26 hiljada”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Nacionalnu strategiju upravljanja hemikalijama od 2024 do 2026. godine i Akcioni plan za sprovođenje strategije za naredne dvije godine.

Nacionalna strategija, pojasnili su iz Vlade, utvrđuje glavne strateške pravce i mjere za unapređenje upravljanja hemikalijama u Crnoj Gori, uzimajući u obzir realizaciju i učinak istoimene strategije za prethodni četvorogodišnji period i potrebu za nadogradnjom postojećeg sistema, kao i daljim usaglašavanjem sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

“Prateći akcioni plan sadrži ukupno 23 aktivnosti koje treba realizovati kako bi se unaprijedilo upravljanje hemikalijama u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, predviđeno je da se ovaj akcioni plan realizuje u dvogodišnjem periodu, a da se potom izvrši analiza ostvarenih rezultata i po potrebi izvrše prilagođavanja daljih aktivnosti radi postizanja što boljih efekata u pogledu ostvarivanja ciljeva utvrđenih strategijom.

U Vladi smatraju da će se realizacijom planiranih aktivnosti osigurati efikasnija primjena propisa i mjera za smanjenje rizika od opasnih hemikalija i proizvoda koji ih sadrže.

“Te doprinijeti boljoj zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine u skladu sa principima i standardima preuzetim iz EU, kao i povećanju konkurentnosti crnogorske privrede”, ocijenili su iz Vlade.

