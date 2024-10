Počinje digitalizacija u auto-školama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, pokrenulo je proces dogitalizacije u okviru auto-škola.

Kako je saopšteno iz MPNI, očekuje se da proces digitalizacije bude završen do kraja marta.

„Prva faza digitalizacije podrazumijeva da će postupak od upisa kandidata pa sve do izdavanja svjedočanstva biti u potpunosti realizovan u elektronskoj formi, dok će u drugoj fazi biti omogućeno i elektronsko polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, u cilju daljeg unapređenja ove oblasti, pored digitalizacije, MPNI će u narednom periodu raditi i na obezbjeđivanju priručnika koji će pratiti obuke kandidata za vozače.

“Kao i organizovanju seminara za instruktore vožnje, predavače u auto školama i ovlašćene ispitivače kako bi se dodatno unaprijedio i ovaj segment“, kazali su iz MPNI.

U saopštenju se navodi da je proces digitalizacije pokrenut u sklopu Memoranduma o saradnji koji je potpisan između tog Vladinog resora i Mašinskog fakulteta.

Dodaje se da je, povodom digitalizacije, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović danas razgovarala sa predstavicnima Mašinskog fakulteta Milankom Damjanovićem i Boškom Matovićem, kao i osnivačem FIVE Grupe Ivanom Šoćem.

Sastanku su prisustvovali vršilac dužnosti (v.d.) generalne direktorice Direktorata za cjeloživotno učenje Jasna Jovanović i samostalni savjetnik Mirza Gargović.

