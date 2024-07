Pljevljak poginuo na gradilištu

Podgorica, (MINA) – Pljevljak R.D. stradao je danas na gradilištu u tom gradu, kada se na njega obrušila velika količina zemlje.

Nesreća se dogodilo na gradilištu poslovnog objekta kod Crvenog krsta, oko 17 sati, prenosi portal Vijesti.

R.D. je radio kao geometar u Rudniku uglja.

Istraga je u toku.

