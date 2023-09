Pljevaljska URA glasaće protiv promjene Dana opštine

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA će, na sjednici lokalnog parlamenta koja će biti održana danas, glasati protiv promjene Dana opštine Pljevlja.

Iz URA-e su saopštili da će glasati protiv izmjena statuta Opštine, kojima je predviđeno da se dosadašnji Dan opštine 20. novembar kao dan oslobođenja Pljevalja u Drugom svjetskom ratu promjeni u 27. oktobar, kao Dan kada se obilježava pravoslavni vjerski praznik Sveta Petka i dan oslobođenja tog grada u Prvom balkanskom i Prvom Svjetskom ratu.

Kako su kazali, aktuelni Dan opštine 20. novembar nesumnjivo je jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Pljevalja, kada je taj grad oslobođen od fašističke okupatorske vlasti nakon višegodišnjeg stradanja u Drugom svjetskom ratu.

Iz GP URA su rekli da su u 20. novembru satkane vrijednosti antifašizma, sa kojima nijedan građanin i građanka Pljevalja nemaju problem i sa kojim svi mogu da se identifikuju nezavisno od njihove vjerske, ili nacionalne pripadnosti.

„Sa druge strane, ne želeći da umanjimo značaj 27. oktobra u istorijskim dešavanjima sa početka 20. vijeka, poistovjećivanje Dana opštine Pljevlja sa pravoslavnim vjerskim praznikom Sveta Petka je nešto što ne doprinosi pomirenju, multietničkom i multivjerskom skladu grada, a i svakako je nešto što zadire i narušava ustavno uređenje Crne Gore kao sekularne države“, kaže se u saopštenju.

Iz URA-e su poručili da nemaju ništa protiv bilo kojeg vjerskog praznika, ali da je pogrešno nametati ih bilo kome i time podsticati nacionalne i vjerske tenzije.

„Nažalost, znamo mi dobro u Pljevljima kakve je to posljedice ostavljalo u prošlosti”, dodali su iz te partije.

Iz GP URA su rekli da, takođe, razumiju da su inicijatori predloga promjenu Dana opštine obećali svojim biračima.

„Ali isto tako niko nije dobio mandat da vlast vrši samo u interesu i na osnovu želja onih građana od kojih je dobio povjerenje na izborima, već u interesu svih građana Pljevalja, koju god oni političku opciju glasali, jer na kraju krajeva one koji vrše vlast plaćaju svi građani“, poručili su iz URA-e.

Oni su kazali da se nadaju da će ostali politički subjekti, a pogotovo građanske partije, imati to u vidu kada dođe predlog za promjenu Dana opštine na glasanje.

“Na kraju, pozivamo sve političke subjekte da prestanu sa podsticanjem tenzija i da svoje vrijeme i energiju usmjerimo za dobrobit našeg grada i svih njegovih građanki i građana. Čeka nas još mnogo posla, jer je naš grad prethodnih decenija bio zaboravljen od svih vlasti”, kaže se u saopštenju.

