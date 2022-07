Pitaće Abazovića o ostavci, evropskom putu, reformama

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na sjednici Skupštine koja je zakazana za srijedu.

Poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović pitaće Abazovića da li će podnijeti ostavku, nakon što je izgubio podršku parlamentarne većine koja ga je izabrala.

Predsjednika kluba Crno na bijelo Miloša Konatara interesuje koji su naredni koraci kako bi Crna Gora ubrzala evropski put, zaključila proces pregovora i postala naredna članica Evropske unije (EU).

Poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović pitaće koje su najveće prepreke na putu ka EU kako bi se efikasno zaokružile najvažnije teme i pitanja, poput reformi u pravosuđu, pravde, bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala.

Šef poslaničkog kluba Demokratski front-PZP, Branko Radulović pita kako sprovesti urgentan i dinamičan investicioni ciklus i temeljne reforme, posebno imajući u vidu izuzetno složeno i apsurdno političko i ukupno društveno stanje i kriminalno nasleđe.

Predsjednicu kluba poslanika Socijaldemokratska partija-Liberalna partija, Draginju Vuksanović Stanković, interesuje koja je to politička pitanja Abazović riješio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i što su bili konkretni razlozi za nezakonito zadržavanje i maltretiranje poslanika Skupštine Crne Gore na granici sa Srbijom.

Predstavnik kluba “DF–NSD-DNP–RP” Milan Knežević postavio je kratko pitanje “I što ćemo sad”, najavljujući da će ga obrazložiti na sjednici Skupštine.

Predsjednik kluba albanskih poslanika Genci Nimanbegu pitaće dokle se stiglo sa primjenom Zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine u Uvali Valdanos.

Poslanika Bošnjačke stranke Sulja Mustafića interesuje koje urgentne mjere Vlada namjerava da preduzme u cilju zaštite standarda građana koji se suočavaju sa siromaštvom, ili se nalaze u lošem ekonomskom i socijalnom položaju.

Na sajtu Skupštine nije objavljeno pitanje kluba poslanika Demokratske partije socijalista.

