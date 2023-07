Pisonero: Vjerujemo da će Crna Gora nastaviti da priprema projekte za WBIF

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) vjeruje da će Crna Gora nastaviti da priprema projekte za njihovo potencijalno ponovno podnošenje u narednim pozivima Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), kazala je portparolka EK Ana Pisonero.

Premijer Dritan Abazović u utorak je rekao da priča o tome da Crna Gora nije uspjela da dobije novac za projekte od Evropske unije “nekome odgovara iz političkih razloga”.

Iz Ministarstva evropskih poslova kazali su da percepcija EK o nedovoljnoj spremnosti predloga projekata za finansiranje u okviru ovog poziva ne znači i propuštenu jednokratnu šansu za njihovo finansiranje, već dodatni period u okviru kojeg će se raditi na pripremi projektne dokumentacije i ostalih preduslova za početak sprovođenja projekata, kako bi oni bili spremni za finansiranje.

Pisonero je ponovila da je Crna Gora predala investicione projekte u oblastima energetike, životne sredine i saobraćaja.

Prema njenim riječima, WBIF je ocijenio da su ti investicioni projekti ili preuranjeni za finansiranje ili nepodobni za finansiranje.

“Vjerujemo da će Crna Gora nastaviti sa pripremom i sazrijevanjem tih investicionih predloga za potencijalno ponovno podnošenje u narednim pozivima WBIF-a”, kazala je Pisonero agenciji MINA.

Ona je rekla i da Crna Gora ima koristi od tri projekta tehničke pomoći od 3,5 miliona EUR u okviru tog poziva za pripremu investicija u sektoru saobraćaja i energetike.

