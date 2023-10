Pešić: Podrška SAD crnogorskom odbrambenom sistemu od nemjerljivog značaja

Podgorica, (MINA) – Porška koju Sjedinjene Američke Države (SAD) pružaju u pogledu opremanja i modernizacije crnogorskog odbrambenog sistema od nemjerljivog je značaja, rekao je generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Rajko Pešić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane (MOD) delegacija Senata SAD, na čelu sa senatorkom Džin Šahin i senatorom Piterom Velčom, posjetila je taj vladin resor, sa ambasadorkom SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Pešić je istakao da posjeta predstavlja još jedan pokazatelj kontinuiteta saradnje, izgrađenih odnosa trajnog prijateljstva i međusobnog uvažavanja Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država.

On je dodao da su kvalitetna saradnja i strateško savezništvo dvije države osnov daljeg unaprjeđenja bilateratalnih odnosa.

“Kao i da je podrška koju SAD pružaju u pogledu opremanja i modernizacije crnogorskog odbrambenog sistema od nemjerljivog značaja, imajući u vidu prioritete MOD da modernizuje Vojsku Crne Gore u skladu sa najvišim standardima i aktuelnim bezbjednosnim izazovima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Pešić je rekao da je modernizovana Vojska Crne Gore u mogućnosti da odgovori nacionalnim, regionalnim, ali i globalnim izazovima i zadacima.

On je naglasio i značaj saradnje u pogledu jačanja kapaciteta u oblasti ljudskih resursa, koja se ostvaruje školovanjem crnogorskih kadeta i usavršavanjem crnogorskih oficira na prestižnim vojnim obrazovnim institucijama u SAD, ali i u pogledu izgradnje institucionalnih kapaciteta za sajber odbranu.

Šahin i Velč su izrazili zadovoljstvo postignutim nivoom odbrambene saradnje dvije zemlje, ali i ukazali na spremnost i posvećenost da se dodatno unaprijedi u predstojećem periodu.

Naglasili su da će SAD nastaviti da snažno podržavaju crnogorske institucije, među kojima sistem odbrane zauzima značajno mjesto.

“Zajednički projekti, obuke, razmjena iskustava, tehnika i taktika biće u fokusu saradnje u domenu odbrane u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, senatori su izrazili zadovoljstvo u pogledu posvećenosti i doprinosa Crne Gore kolektivnom sistemu bezbjednosti, imajući u vidu da je značaj Alijanse u sadašnjem izazovnom bezbjednosnom okruženju veći nego ikada.

“Istaknuta je i važnost dijeljenja zajedničkih vrijednosti, kao i međusobne podrške i saradnje u postizanju bezbjednosne kohezije”, rekli su iz MOD.

