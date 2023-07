PES: Zloupotrebe i pritisci nijesu pomogli kreatorima izbornog inženjeringa

Podgorica, (MINA) – Zloupotrebe, pritisci, partijske trgovine i pokušaji otuđivanja i uništenja biračkog materijala prilikom brojanja glasova, nijesu pomogle kreatorima izbornog inženjeringa na Cetinju da uspiju u svom cilju, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te partije su kazali da su građani Cetinja, koji su danas imali pravo glasa na biračkom mjestu Lovćenski partizanski odred II, bili meta višednevne uzurpacije i maltretiranja u službi misije da se obesmisli demokratska tekovina slobodnog izbora.

„Ovo je dokaz da su žalbe kojima se zahtijeva ponovno organizovanje izbora na pojedinim biračkim mjestima, zapravo motiv da se po svaku cijenu i uz zloupotrebu državnih i lokalnih resursa uvede partija koja nije 11. juna ostvarila parlamentarni status“, kazali su iz PES-a.

Nažalost, kako su naveli, tehničke greške koje apsolutno ne mogu uticati na konačne rezultate, koriste se kao povod i za odlaganje proglašenja konačnih rezultata, produžetak aktuelne agonije, te da se u krajnjem i našteti PES-u.

„Građani Crne Gore imaju priliku da već sada zaključe koliko je bilo utemeljeno naše ukazivanje da će se izborni inženjering sprovesti na Cetinju, a u toku je pokušaj sa se slično desi i na jednom biračkom mjestu u Kolašinu, te se nadamo da Ustavni sud to neće dozvoliti“, kaže se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su zahvalili građankama i građanima Prijestonice koji su, kako su naveli iz PES-a, odoljeli svim pritiscima.

„I tako sačuvali dostojanstvo u koje nismo ni sumnjali“, dodaje se u saopštenju.

