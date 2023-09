PES: Skandalozna montaža na televiziji Hepi nastavak prljave propagande

Podgorica, (MINA) – Televizija Hepi /Happy/ objavila je montiranu fotografiju na kojoj su funkcioneri Pokreta Evropa sad (PES) zamijenjeni bivšim predsjednikom Milom Đukanovićem, kazali su iz te partije, navodeći da se radi o nastavku prljave propagande.

Iz PES-a su rekli da se ne miješaju u uređivačku politiku te televizije, na kojoj gostuju mnogi političari iz Crne Gore, ali da zahtijevaju izvinjenje zbog podmetanja i pokušaja diskreditacije neprofesionalnim izvještavanjem.

“Takođe, očekujemo i reakciju Agencije za elektronske medije, a naš Pokret će pokrenuti tužbu i u skladu sa zakonom tražiti adekvatnu reakciju nadležnih”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da skandalozna montaža prikazana na televiziji Hepi predstavlja nastavak prljave propagande kroz pokušaj izvrtanja realnosti i povezivanja lidera PES-a sa Demokratskom partijom socijalista.

“Očekujemo da se ovim povodom oglase i oni političari koji često gostuju na Hepi televiziji i koji će se, nadamo se, ograditi od tih propagandnih i neprofesionalnih manira svojstvenih režimu protiv koga su se borili”, rekli su iz PES-a.

