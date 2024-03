PES: Skaj prepiska pokazuje kakva je situacija bila u bezbjednosnom sektoru za vrijeme DPS-a

Podgorica, (MINA) – Sadržaji iz skaj aplikacije pokazuju kakva je situacija bila u bezbjednosnom sektoru dok je Demokratska partija socijalista (DPS) vodila kadrovsku politiku, rekli su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz DPS ranije su kazali da će premijer Milojko Spajić biti najodgovorniji ako dođe do kolapsa u sistemu bezbjednosti države, jer pristaje na trule kompromise i popušta pod ucjenama koalicionih partnera.

U saopštenju PES-a se navodi bi možda bi neko i povjerovao u optužbe DPS-a, da su građani izgubili pamćenje i da nema skaj prepiski.

“Naime, sadržaji iz skaj aplikacije pokazuju kakva je situacija bila u bezbjednosnom sektoru dok je DPS vodio kadrovsku politiku, a državne interese zastupali korumpirani političari stare garde”, kaže se u saopštenju PES-a.

Oni su naveli da su danas dva bivša direktora policije i načelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost pod tužilačkom istragom, sa vrlo ozbiljnim optužbama zbog veze sa kriminalnim djelatnostima.

“Međutim, javnost vrlo dobro pamti ko je sa vatrometima iz političkih motiva proslavljao trule kompromise u sektoru bezbjednosti za vrijeme konstituisanja Vlade Dritana Abazovića”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da se sav galimatijas koji je kreiran godinama i decenijama unazad ne može biti riješen preko noći.

“Za početak je sigurno da predsjednik 44. Vlade neće kršiti zakone, niti praviti bilo kakve trule koprmise, radi jeftinih, marketinških političkih poena”, poručili su iz PES-a.

Prema njihovim riječima, više je aktuelna Vlada i parlamentarana većina uradila na evropskom putu Crne Gore izborom čelnika u Sudskom savjetu, Ustavnom sudu i Vrhovnom državnom tužilaštvu, nego DPS za vrijeme čitave vladavine.

“Zato dok mi uvodimo Crnu Goru u Evropsku uniju sređujući haos koji je DPS ostavio, oni bi mogli da počnu sa sređivanjem stvari u svojoj partiji. Imaće dosta posla”, zaključuje se u saopštenju.

