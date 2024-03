PES povukao predlog da se sa dnevnog reda skine tačka o smjeni Mandića

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) povukao je predlog da se sa dnevnog reda sjednice Skupštine skine inicijativa za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Inicijativu za smjenu Mandića podnijela je Demokratska partija socijalista uz obrazloženje da on nije dostojan da obavlja tu funkciju.

Poslanik PES-a Vasilije Čarapić kazao je da očekuje od svih smislenu raspravu, retoriku dostojnu parlamenta i da spuste tenzije.

On je rekao da je ranije predložio da se inicijativa za razješenje Mandića skine sa dnevnog reda iz više razloga.

Čarapić je naveo da, prije svega, postoji formalni razlog.

„Kao poslanik, imam puno poslovničko pravo da tražim da se sa dnevnog reda skine tačka koja nije usaglašena na nivou opozicije“, kazao je Čarapić.

On je dodao da su iz javnog diskursa svjesni toga da nema dovoljno glasova podrške za takvu inicijativu.

„U svom obrazloženju sam naveo razloge zbog kojih sam podnio inicijativu, a to je da sačuvamo društvenu stabilnost, da nemamo tenzije i zapaljivu retoriku u društvu“, rekao je Čarapić.

On je kazao da se se na Kolegijumu saglasili da sve što predlaže opozicija ide na dnevni red.

„Međutim, nakon Cetinja smo se zapitali i rekli smo da li ćemo mi da puštamo da se ovakve teme stalno provlače kroz Skupštinu, da se dižu tenzije“, naveo je Čarapić.

On je dodao da sama inicijativa za razrješenje Mandića nema prohodnost u parlamentu.

„Čuli smo da opozicija svakako planira da ponovo podnese inicijativu, vjerovatno ispravi svoje proceduralne greške koje je sada napravila, odnosno da oni neće odustajati od inicijative. Ponavljam nemamo problema sa inicijativom“, rekao je Čarapić.

On je naveo da je njihova intencija bila da spuste retoriku na pristojan nivo, dodajući da ne žele da pričaju o stvarima iz prošlosti, već da se fokusiraju na društvenu realnost.

„Ako opozicija želi da insistira na tome da se raspravlja o ovoj tački dnevnog reda, pitam ih da li će ponovo da podnesu ovu inicijativu ako se ona danas povuče, jer imam glasove iza sebe da skinem ovo sa dnevnog reda. Ukoliko žele, imaju opciju da ja povučem moju inicijativu u konkretnom pogledu i da ih pustim da imaju danas raspravu“, kazao je Čarapić.

Mandić je poručio da je spreman za svaku raspravu.

„Ne bježim ni od kakve tačke dnevnog reda niti želim da neko pomisli da je nešto oštećen“, rekao je Mandić.

