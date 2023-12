PES: Popis će imati puni legitimitet

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova imaće puni legitimitet, nakon što su Vlada i parlamentarna većina napravili veliki iskorak i ispunili sve zahtjeve opozicije kako se taj proces ne bi osporavao, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz PES-a su naveli da je inkluzivni pristup omogućio da kontrola ovog puta bude veća i od popisa koji su sprovedeni 2003. i 2011. godine, pa je pitanje bojkota spriječeno.

Na taj način je, kako su rekli, obezbijeđena uspješnost realizacije statističkog pitanja koje je opterećivalo društvo.

“Iako je od dijela javnosti i određenih političkih subjekata kritikovana odluka 44. Vlade da se odloži popis za mjesec, koji je prethodno odlagan dvije godine, sada ipak možemo zaključiti da je to bila jako mudra i državnička odluka”, navodi se u saopštenju.

