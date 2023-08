PES: Pokazaće se da imamo većinu za sastav nove vlade

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) ima većinu za sastav nove vlade, saopštili su iz te partije, navodeći da će se to pokazati nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

Iz PES-a su zahvalili Demokratama i Bošnjačkoj stranci koji su, prema njihovim riječima, izrazili principijelan demokratski stav da mandatar za sastav nove vlade bude sa liste i partije koja je pobjednik vanrednih parlamentarnih izbora.

“Iako još uvijek nemamo okončane pregovore, niti znamo kakva će biti kompozicija nove Vlade, jako nas ohrabruje da postoje subjekti koji ne osporavaju ulogu pobjednika izbora u ustavnoj obavezi da sastavi novu Vladu”, kaže se u saopštenju PES-a.

Oni su naveli da stav Demokratske partije socijalista ima politički motiv, jer im nije u interesu da lider PES-a Milojko Spajić bude predsjednik Vlade.

“Šteta što jedna članica koalicije Za budućnost Crne Gore ima isto mišljenje, čime osporavaju mogućnost Spajiću da i formalno postane mandatar. Pogotovo, ako uzmemo u obzir da pregovori o novoj vladi tek tada imaju značaj, a ne isključuju ni tu koaliciju da bude dio nove izvršne vlasti”, navodi se u saopštenju.

