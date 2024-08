PES i Demokrate zajedno na izborima u Podgorici, Budvi i Kotoru

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) i Demokratska Crna Gora nastupiće u koaliciji na izborima u Podgorici, Budvi i Kotoru.

Tu odluku donijeli su danas Glavni odbor PES-a i Predsjedništvo Demokrata.

U saopštenju Demokrata navodi se da će u Podgorici izbornu listu predvoditi kandidat PES-a, dok će u Budvi i Kotoru nosioci lista biti kandidati Demokratske Crne Gore.

„Koalicija PES-a i Demokrata predstavlja prirodni savez zasnovan na dosljednosti i zajedničkim vrijednostima“, kaže se u saopštenju.

Te dvije stranke, kako se navodi, kao jedne od rijetkih koje nijesu sarađivale s poraženim sistemom ni na lokalnom ni na državnom nivou, dokazale su svoju posvećenost reformama i napretku.

Dodaje se da je zalaganjem PES-a i Demokrata postignuto ubrzanje procesa evorpskih integracija, dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila.

„I ostvareni ključni ekonomski uspjesi, poput drastičnog povećanja plata i penzija, uvođenja dječijih dodataka, besplatnih udžbenika, većih naknada za novorođenčad, ponovnog uvođenja naknada za majke sa troje i više djece, kao i povećanih staračkih naknada“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je iza svega navedenog, koalicija PES-a i Demokrata stoji kao simbol ekonomsko-socijalne odgovornosti i stalne brige za dobrobit građana.

„Ovo su partije čiji najistaknutiji funkcioneri stoje na braniku borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao članovi Vijeća, Biroa za operativnu koordinaciju i čelnici bezbjednosnog sektora u kojima se postižu istorijski rezultati“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su PES i Demokrate prepoznatljive i po svojoj građanskoj profilaciji i raznolikom sastavu, u kojem se nalaze predstavnici svih vjera i nacija.

„Ova koalicija je spremna da ujedini snage i predvodi sa širokom lepezom kompetentnih i kvalitetnih kadrova, za razliku od pojedinih multipraktik političara koji se hvataju svega, a ništa temeljno i strateški ne ostvaruju“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS