Perović omogućena funkcionerska naknada

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) jednoglasno je danas donio odluku da se bivšoj direktorici Jeleni Perović omogući naknada u visini zarade koju je primala u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje, saopšteno je iz ASK-a.

Navodi se da je stavljena van snage Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad predsjedniku i članovima Savjeta ASK-a, kojom je prethodni Savjet Agencije, 2017. godine, sam sebi utvrdio mjesečne naknade.

Predsjedniku Savjeta je tada utvrđena naknada u visini prosječne zarade zaposlenih u Agenciji u prethodnoj godini, a za člana Savjeta u visini 70 odsto prosječne zarade zaposlenih.

Savjet je ocijenio da je navedena odluka u suprotnosti sa pozitivnim propisima Crne Gore.

“Savjet je jednoglasno donio odluku da se, shodno članu 36 stav 5 u vezi stava 1 i 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, omogući Perović naknada zarade u visini zarade koju je primala u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje”, navodi se u saopštenju.

Savjet je, na današnjoj sjednici, za vršioca dužnosti direktora ASK-a odredio Dušana Drakića.

