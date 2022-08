Perović: Izbor sudija Ustavnog suda da bude kompletno transparentan

Podgorica, (MINA) – Proces izbora sudija Ustavnog suda treba da bude kompletno transparentan, a ne samo saslušanja i glasanje, ocijenila je ekspertkinja pri Ujedinjenim nacijama (UN) Zdenka Perović, navodeći da je krajnje vrijeme da se političke partije izdignu iznad partijskog interesa.

Perović je ocijenila da je najvažniji dio procesa – kako se donosi odluka, do sada bio potpuno netransparentan.

“Proces izbora treba da bude kompletno transparentan, a ne samo saslušanja i glasanje. Sve kandidate treba javno izanalizirati, shodno navedenim kriterijumima, i objasniti zašto se daje glas jednom a ne drugom kandidatu”, kazala je Perović agenciji MINA.

Ona smatra da će samo na taj način poslanici pokazati odgovornost prema zajednici i da li su dorasli zadatku da državu povedu naprijed, ili će je, kako je rekla, opet povesti nazad.

Perović je ocijenila i da nije važno da se izabere makar jedan sudija Ustavnog suda, jer tom formom Crna Gora neće zadovoljiti evropske partnere, a ni stvarne potrebe zajednice.

“Treba da se izaberu sve četiri nedostajuće sudije, kako bi Sud bio u punom kapacitetu i konačno mogao da krene u rješavanje nagomilanih problema. Nije to tako težak zadatak, samo ako se hoće”, istakla je Perović.

Ona je ocijenila da za sudije Ustavnog suda treba izabrati dokazane profesionalce sa evidentnim rezultatima rada, koji u karijeri nikada nijesu bili članovi bilo koje partije, koji nemaju bliske porodične veze sa partijskim funkcionerima i nijesu korisnici kontraverznih stanova i kredita i za koje se ne vežu nikakve sporne karakteristike.

Perović je istakla, samo takvi kandidati mogu da donesu promjene, unaprijede rad i kredibilitet Ustavnog suda i povedu zemlju prema Evropskoj uniji (EU).

Ona je navela da politička volja, o kojoj se dosta slušalo, do sada nije iskazana.

“Krajnje je vrijeme da političke partije budu u stanju da se ”izdignu iznad partijskog interesa i da sagledaju širi društveni aspekt”, interes i potrebu društvene zajednice i glasaju za prave profesionalce. To je njihova zajednička odgovornost”, poručila je Perović.

Ona smatra da je Crnoj Gori potreban ne samo funkcionalan, nego iznad svega i konačno – kredibilan Ustavni sud, koji će zemlju vratiti poštovanju Ustava i zakona, a građanima obezbijediti dugo očekivanu pravdu, “ovdje kod kuće”.

Perović je rekla da su se krajem jula, nakon neuspjelog glasanja u Ustavnom odboru, kad nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu, čula lamentiranja zašto nije izabran ”makar jedan sudija”, kako bi Crna Gora dobila pozitivnu ocjenu u predstojećem izvještaju Evropske komisije i nastavila proces pridruživanja EU.

Kako je dodala, baš taj detalj vraća do suštine pristupnog procesa.

“Zašto mi u stvari želimo u Evropu? Puke forme radi ili radi naprednih standarda koji je karakterišu? Zar ne težimo pravnoj državi i vladavini prava?”, navela je Perović.

Ona je upitala i zar se ne radi na ispunjavanju kriterijuma zbog boljeg života građana i dostizanja pravde, a ne samo radi formalno ”odrađenog” zadatka da bi se dobio štrik u tom procesu, bez stvarne i suštinske promjene i unaprjeđenja.

“Dok Ustavni sud grca pod pritiskom sve većeg broja predmeta i konstantnog smanjenja broja sudija koji odlaze u penziju, političari već dvije godine ne žele da izaberu kredibilne i dokazane profesionalce od integriteta, bez mrlje i bilo kakvih kontraverzi (kredita, stanova) u čije bi se odluke vjerovalo”, smatra Perović.

Ona je istakla da je takvih kandidata bilo u prošla tri izborna ciklusa, ali im poslanici ipak nijesu dali podršku.

“To je ogolilo sam proces i jasno pokazalo da profesionalci u stvari nijesu poželjni kod naših političkih subjekata, bez obzira što se u javnom diskursu neiskreno takvi kandidati navodno traže i pozivaju”, rekla je Perović.

Prema riječima Perović, procesi izbora koji su navodno bili transparentni, pokazali su da nema stvarne namjere da se nađu dokazani profesionalci, nego da se pitanjima na saslušanjima samo pokušava dokučiti njihova politička opredjeljenja i da je to najvažnija karakteristika za odluku pri glasanju.

“Čulo se i javno isčuđavanje ”Kako to neko može biti apolitičan i neutralan”, što je naravno pokazalo svu dubilnu nerazumijevanja profesionalizma. Naravno da je u našim uslovima teško biti apolitičan, ali ne mora svako, po svaku cijenu, biti član ili čak simpatizer neke partije“, rekla je Perović.

Ona je kazala da pravi profesionalac odluke ne donosi pod uticajem bilo čijeg političkog stava, tuđeg ali ni sopstvenog, nego po Ustavu i zakonu, bez obzira šta će vlast na to reći i hoće li snositi posledice.

„I kao po pravilu, profesionalci koji se ”drznu” da nešto zaista i urade za vladavinu prava, stradaju zbog tih profesionalnih odluka, bivaju napadnuti i prvom prilikom uklonjeni. Upravo po takvim odlukama možete prepoznati profesionalce, po tome šta su već uradili, a ne što će vam obećati kako bi radili kad ga izaberete na funkciju“, navela je Perović.

Ona je kazala da u suštini, profesionalci od integriteta nijesu poželjni za političare nego se traže pogodni, jer oni žele da imaju uticaja na donosioce odluka.

Kako je istakla, Ustav Crne Gore u članu 54, eksplicitno zabranjuje da sudija Ustavnog suda bude član političke organizacije, ali ne i kandidat za sudiju, pa je bilo prijavljeno više kandidata sa političkom biografijom.

“Neki su se makar odrekli svog ranijeg čak i funkcionerskog statusa u partiji, za potrebe ovog izbora. Sve danas može, danas jesam, sjutra nijesam, sve za potrebe trenutka i ako smo mala zajednica, svi se znamo i ništa se ne može sakriti”, navela je Perović.

Drugi su, kako je rekla, javno izrazili trajnu lojalnost svojoj partiji.

“Lojalnost je u principu pozitivna osobina i takvi su članovi razumljivo poželjni međutim, za njih ima dosta mjesta ”po dubini i širini”, ali im svakako nje mjesto u Ustavnom sudu, koji treba da kontroliše ustavnost i zakonitost djelovanja tih istih političkih partija”, rekla je Perović.

To, kako je navela, nije spojivo i daleko je od vladavine prava.

“Upravo to smo imali prilike jasno da vidimo i kritikujemo u postupanju i odlukama sudija izabranih 2013. godine. Koliko je taj sud doprinio procesima u zemlji, opšte je poznato”, kazala je Perović.

Ona je dodala da Zakon o Ustavnom sudu ne zabranjuje da sudija bude član političke organizacije, već da” Sudija Ustavnog suda ne smije učestvovati u političkim aktivnostima niti javno ispoljavati svoja politička uvjerenja.”

“Ustav to zabranjuje, ali vidjeli smo da se to više ne smatra smetnjom, jer to ne zabranjuje i Zakon?”, kazala je Perović.

Ona je rekla da je zakonopisac s pravom smatrao da ustavna norma ima svoju snagu i ne treba je ponavljati u Zakonu. “Danas se međutim izgleda, pravne norme tumače kako nam kad treba u datom trenutku, isključivo jezički, van konteksta istog propisa i pravnog sistema”, rekla je Perović.

Ona je saopštila da su mnogi pravnici izgleda zaboravili kako se tumače propisi i što su učili na pravnom fakultetu. “Sistemsko i ciljno tumačenje – šta to bješe?

I pored jasne potrebe da se sudije hitno izaberu, javni pozivi za izbor sudija Ustavnog suda su u kontinuitetu dvije godine ”poništavani”, bez objašnjenja zašto eminentni kandidati nijesu poželjni i zašto su poslanici ”uzdržani”?”, pitala je Perović.

Ona je navela da su članovi odbora objasnili da nijesu protiv tih kandidata i jednoglasno su stali u odbranu svog prava da glasaju slobodno i da nemaju obavezu da nikome objašnjavaju zašto i kako glasaju.

“Da li je to baš tako? Naravno, nigdje nije propisana ta obaveza i tu se opet vraćamo na pomenutu deformaciju tumačenja prava”, reklaje Perović.

Ona je kazala da i sudije sude po slobodnom sudijskom uvjerenju, ali moraju da objasne u obrazloženju šta ih je to motivisalo da donesu konkretnu odluku i jasno pokažu njeno utemeljenje.

“Imaju li poslanici makar moralnu obavezu da građanima, koji su im ukazali povjerenje i čiji interes bi trebalo da zastupaju, objasne svoje glasanje, pogotovo kad te odluke tako snažno i značajno utiču na stanje našeg pravnog sistema i, u krajnjem, na zaštitu prava tih istih građana?”, pitala je Perović.

Kako je poručila, glas ”uzdržan” je u stvari glas protiv u rukavicama, jer je ishod isti, budući da taj kandidat ne može da prođe.

“Pa i ti kandidati, koji su svoj profesionalozam i dostojanstvo uložili u taj važni proces, imaju, makar moralno pravo, da dobiju objašnjenje zašto ne ispunjavaju poslaničke i koje to dodatne kriterijume (jer zakonske ispunjavaju) i zašto nijesu poželjni”, navela je Perović.

Ona je kazala da to žele da znaju i građani, jer se tiče i njih, zaštite njihovih ljudskih prava, koje je već više godina otežano i sve više postaje nedostižno.

Prema riječima Perović, sada je jasno i očigledno da su svi ti postupci bili samo predstava za javnost i poigravanje sa kandidatima.

“Javnost je gledala saslušanja, poslanici su postavljali određena pitanja ne bi li otkrili ”čiji ”je koji kandidat, ali stvarnog uvida u pojedinačni doprinos kandidata društvenoj zajednici i ostvarene rezultate koji bi ga eventualno peporučili za obavljanje ove odgovorne funkcije – nije bilo”, navela je Perović.

Kako je dodala, čule su se i određene neistine u predstavljanju, za koje javnost zna ali opet niko to nije problematizovao.

Perović je ukazala da je jedan poslanik rekao da “političke partije očigledno nijesu u stanju da se izdignu iznad partijskog interesa i da sagledaju širi društveni aspekt”.

“Kasnije se na plenarnoj sjednici od drugog uvaženog poslanika čulo da nije bilo nikakvih razgovora u Skupštini o izboru čelnih ličnosti u pravosuđu, da bi se na samoj sjednici Odbora tražio još koji sat više”, rekla je Perović.

Ishod toga je, prema ocjeni Perović, pravosudni i pravni sistem koji tone na očigled i isključivom zaslugom političara.

“Ne krivite više sudije Ustavnog suda, ljudi rade onako kako ste to vi od nih tražili, počev od načina koga ste i na koji način izabrali za sudije. Odgovornost za stanje u zemlji je isključivo na sveukupnoj političkoj eliti”, rekla je Perović.

Ona je podsjetila da će se u Crnoj Gori brzo održati lokalni, predsjednički i parlamentarni izbori kao i da je uloga kompletnog Ustavnog suda u izbornom procesu ključna.

“Partijski prepoznata lica (bilo koje političke partije), sjutra kao sudije Ustavnog suda, neće doprinijeti ovom procesu kao ni afirmaciji Ustavnog suda jer će se njihove odluke uvijek percipirati kao partijske, kao i do sada”, rekla je Perović.

Kako je dodala, to znači da se, pod takvim uslovima, izborni proces svjesno unaprijed dovodi u pitanje, a sa njim i normalizacija cjelokupnih društvenih odnosa i na kraju evropski put Crne Gore”.

Perović je poručila da je toliko važan izbor pravih profesionalaca, ne samo za predstojeće izborne procese, nego za budućnost zajednice uopšte, u ovom istorijskom trenutku.

