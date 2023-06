Perović: Crna Gora uz Ukrajinu dok god bude potrebno

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će biti uz Ukrajinu i njen narod dok god to bude potrebno, poručio je državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović na ministarskom sastanku u Briselu.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da sastankom Sjevernoatlantskog savjeta na nivou ministara odbrane, koji se danas i sjutra održava u sjedištu NATO-a, predsjedava generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

Navodi se da je danas održan sastanak Komisije NATO – Ukrajina, na kom je potvrđeno snažno partnerstvo između Alijanse i Ukrajine, a u kontekstu posvećenosti miru, bezbjednosti i stabilnosti.

„Ministri su razgovarali o unapređenju navedene platforme za saradnju između NATO-a i Ukrajine, u cilju dodatnog približavanja te države Alijansi“, rekli su iz Ministarstva odbrane.

Sastanak je, kako su kazali, bio prilika da se još jednom pošalje jasna poruka da će NATO članice nastaviti da pružaju pomoć hrabroj i odlučnoj Ukrajini u njenoj borbi za oslobođenje teritorija, dok god to bude bilo potrebno.

Ministri odbrane zemalja članica su, u susret samitu u Viljnusu, koji će biti održan u julu, ponovili da vrata NATO-a ostaju otvorena.

“Saglasili su se da je Ukrajini mjesto u Alijansi i da odluke o članstvu mogu donositi isključivo ta država i saveznice, uz napomenu da je trenutni fokus NATO-a na okončanju rata i usvajanju višegodišnjeg paketa pomoći za Ukrajinu u cilju jačanja interoperabilnosti između Alijanse i Ukrajine“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je danas u NATO sjedištu održan i sastanak Kontakt grupe za podršku Ukrajini, kojim je predsjedavao sekretar za odbranu Sjedinjenih Američkih Država Lojd Ostin.

„Predstavnici preko 50 zemalja su tom prilikom razgovarali o trenutnoj situaciji u Ukrajini i razmatrali dalje korake u cilju obezbjeđivanja pomoći i podrške toj zemlji, a u skladu sa potrebama koje je iskazala ukrajinska strana“, kaže se u saopštenju.

Perović je istakao da ruska agresija na Ukrajinu predstavlja veliku tragediju za ukrajinski narod, ali i sigurnosnu prijetnju za evroatlantsku zajednicu i cijeli svijet.

„Dodao je da će Crna Gora biti uz Ukrajinu i njen narod dok god to bude potrebno“, navodi se u saopštenju.

Perović je rekao da je uvjeren da ukrajinske oružane snage imaju dovoljno sposobnosti da se odupru ruskoj agresiji i odbrane suverenitet svoje države.

U tom cilju, on je istakao važnost nastavka koordinisane pomoći saveznica, koja odražava jedinstvo i solidarnost transatlantske zajednice i njene odlučnosti da pruži pomoć ukrajinskom narodu.

