Perović: Crna Gora doprinosi NATO naporima na Kosovu

Mons, (MINA) – Crna Gora, u skladu sa svojim kapacitetima, doprinosi NATO naporima na Kosovu, koje Alijansa sprovodi u saradnji sa drugim međunarodnim akterima, kazao je državni sekretar u Ministarstvu odbrane (MOD) Krsto Perović.

Kako je saopšteno iz MOD, delegacija tog Vladinog resora, na čelu sa Perovićem, boravila je danas u posjeti Vrhovnoj komandi Savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) u Monsu.

Perović je u odvojenim susretima razgovarao sa zamjenikom vrhovnog komandanta NATO snaga za Evropu Kitom Edvardom i načelnikom Štaba SHAPE-a Joakimom Ruleom o bezbjednosnoj situaciji u Evropi, sa posebnim osvrtom na region Zapadnog Balkana u svjetlu najnovijih dešavanja na sjeveru Kosova.

Perović je naglasio značaj agilne reakcije NATO na aktuelno pogoršanje bezbjednosne situacije.

“Istakao je da Crna Gora u skladu sa svojim kapacitetima doprinosi NATO naporima na Kosovu, koje Alijansa sprovodi u saradnji sa drugim međunarodnim akterima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Perović je naglasio da je zbog eskalacije tenzija posebno značajno da Alijansa i u narednom periodu nastavi da sa dodatnom pažnjom prati dešavanja na terenu.

On je ponovio da je povratak dijalogu Beograda i Prištine, pod pokroviteljstvom Evropske unije, uz aktivno angažovanje SAD, jedini put za iznalaženje trajnog rješenja za Kosovo i dugoročnu stabilnost Zapadnog Balkana.

Perović je sagovornicima iz SHAPE-a prenio da je Crna Gora, već ove godine dostigla budžetska izdvajanja za odbranu na nivou dva odsto bruto domaćeg proizvoda, kao i da će nastaviti sa modernizacijom nacionalnih vojnih kapaciteta.

