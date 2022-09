Perić: Povratak moći građaninu glavni princip Preokreta

Podgorica, (MINA) – Povratak moći građaninu i vraćanje odgovornosti u politiku, glavni su politički principi Preokreta, saopštio je nosilac liste tog pokreta na podgoričkim izborima, Srđan Perić.

Perić je kazao da će Preokret nastupiti na lokalnim izborima u Podgorici i Danilovgradu.

On je rekao da im je na tom izborima cilj da osvoje broj odbornika koji bi im garantovao da mogu dalje da promovišu ideju.

„Ukoliko bi bili opredjeljujući faktor, to bi bila ljestvica dignuta više, uspjeh bi bio potpun jer bi u tom trenutku mogli da demonstriramo šta zaista želimo da uradimo. Na političkoj ravni to može svesti u dva temeljna principa i to povratak moći građaninu i vraćanje odgovornosti u politiku”, kazao je Perić agenciji MINA.

On smatra da koalicija koja bi se poslije izbora stvarala mora da počiva na vrlo jasnim i mjerljivim obećanjima, koja su kvantifikovana svojim ospegom i vremenskim trajanjem, i podnošenjem odgovornosti.

Upitan zašto je odlučio da se vrati u politiku, Perić je kazao da ljudi koji su u nekom trenutku prisutni u javnom životu, kao dio zajednice, daju određene predikcije i rješenja i suoče se sa tim da je sve što mogu da učine vrlo limitirano i da im treba politička snaga da bi mogli da primijene neko od rješenja koja su artikulisali.

„Negdje je na kraju i pošteno da, ako godinama govorite sa jednom grupom ljudi šta bi trebalo raditi u ovoj zajednici, stavite to na papir i da za to zatražite podršku građana“, dodao je Perić.

Kako je kazao Perić, u Podgorici bi Preokret kroz pet tačaka želio da pokrene lokalnu zajednicu, prvo da digne svoje ukupne kapacitete.

On je kazao da je jedan od krovnih principa pokretanje procesa stambenog zbrinjavanja građana kroz masovni sistem socijalnog stanovanja.

Perić je naveo da je među krovnim principima i pokretanje gradske štedionice, kao i segment koji bi se odnosio na zaštitu prirodnih resursa, odnosno prava na vodu građana – koji uključuje i zabranu privatizacije vodovodne mreže.

Razlog za to je, kako je pojasnio, to što se u nekim komponentima naslućuje da bi se moglo ići na najrazličitije privatizacije prirodnih resursa na lokalnom, a kasnije na državnom nivou.

„Takođe postoji dio koji se odnosi na vraćanje svojine ljudima kojima je oduzeta od 1968. godine u različitim procesima“, rekao je Perić.

Perić je ocijenio da je efikasna administracija ona koja je otvorena za ideje građana, što podrazumijeva i takozvani participativni budžet gdje će građani moći da odlučuju o rasporedu dijela budžeta i prioritetima koje imaju na nivou mjesnih zajednica.

„Za to konkretno tražimo podršku. To bi značilo u roku od četiri godine nekoliko hiljada podstanara manje, a kvanitifikovanje ćemo dati u kampanji“, poručio je Perić.

On je dodao da bi to značilo da se budžet sa oko 94 miliona diže dramatično više u četiri godine.

„I takođe to znači zaštitu prava građana da raspolažu svojom imovinom. To znači da vi konačno dolazite do tačke kada ćete tražiti podršku za konkretna rješenja, ako ne uspijete morate podnijeti odgovornost i povući se. Druga je opcija je da ako uspijete – gradite svoj politički kredibilitet na tom uspjehu“, rekao je Perić.

Perić je istakao da je ideja Preokreta da se dođe do realne politike, jer je, kako je kazao, ovo što sada imamo antipolitika gdje postoje dominantno suvo nadgornjavanja na političkoj sceni.

On je podsjetio da su predali listu i u Podgorici i Danilovgradu.

Prema njegovim riječima, jedna od osnovnih stvari jeste i oslobađanje političkog sistema.

„Jer mi u kontinuitetu prisustvujemo maltretiranju građana, dovlačenju ljudi na konvencije, prijetnje „ja sam te zaposlio moraš mi dovesti toliko ljudi, obezbijedi mi toliko i toliko glasova, potpisa“, sve ono što je radio DPS jedinstven sada radi gomila malih DPS-ova“, naveo je Perić.

Perić je kazao da je jedna od stvari koju žele da postignu i ta vrsta oslobađanja građana.

On je kazao da su uredno sakupili u Podgorici i Danilovgradu ukupno oko 1,4 hiljade potpisa ljudi sa kojima su razgovarali, koji na ovaj ili onaj način podržavaju ciljeve Preokreta.

„Zaustavimo omalovažavanje građana i vratimo im stvaran glas, budimo jasni, pouzdani, provjerljivi i jasno kvantifikujmo šta ćemo uraditi u četiri godine“, poručio je Perić.

Perić smatra da ko god kaže da mu je jako lako obezbijediti kvalitetne ljude ne govori istinu.

„Zato što su ljudi demotivisani da se bave politikom i taj proces sticanja uzajamnog povjerenja je često vrlo dug“, dodao je Perić.

Kako je rekao, postoje dva osnovna načina u građenju političkih subjekata – kako god ih zvali: jedan, da se ide na masovnost pa šta bude, a drugi je da se koncentriše i da se iz jednog broja ljudi sa kojima komunicirate ipak pravite užu i kompaktniju ekipa koja će biti jasnije profilisana i definisana, i da se onda širi ideja.

Perić je naveo da su išli putem da budu korektivni faktor na crnogorskoj političkoj sceni.

„Ako su građani zadovoljni sa ovim što imamo sad, onda je to u redu. Ipak, ja mislim da građani nijesu zadovoljni sa tim“, kazao je Perić.

On je kazao da su u Preokretu, između ostalih, ekološki aktivista Vuk Iković, šahovski pedagog Radmila Milošević, konzervatorka Svetlana Dukić, ekonomista Mirza Krnić.

Perić je dodao da im je cilj bio da politička ideja Preokreta ljudima bude što jasnije predstavljena i da potom sa ljudima od integriteta garantuju njeno ispunjenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS