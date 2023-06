Perić: Crnoj Gori potrebni ljudi koji će preuzeti odgovornost

Podgorica, (MINA) – Crna Gora na parlamentarnim izborima u nedjelju treba da dobije političku vladu, koju će voditi ljudi spremni da preuzmu odgovornost za svoje odluke, poručio je nosilac izborne liste Preokreta Srđan Perić.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da je Preokret u ovom izbornom ciklusu već ostvario pobjedu nametnuvši kao imperativ temu socijalnog i javnog stanovanja, koju će svi akteri biti obavezni da dalje sprovedu.

Perić je rekao da je, posebno nakon velikih promjena, dobro imati snažnu političku vladu koja bi preuzela punu odgovornosti.

“Dešavalo se da je bivši ministar tvrdio da ćemo u junu imati bankrot, a novi da je stanje fantastično. Niko neće preuzeti odgovornost za jednu ili drugu izjavu, niti, što je mnogo bitnije, za konkretno činjenje. Potrebna je odgovornost u politici, to je prva stvar koju je važno da dobijemo na ovim izborima”, naveo je Perić.

On je dodao da je vrlo važno i da se samovolja vlasti obustavi, navodeći da je u jeku funkcionerska kampanja.

Perić je naglasio da borba protiv korupcije ne smije da se svede na napadanje nevladinih organizacija koje su se, kako je rekao, najviše istakle u toj borbi.

On je kazao da do sada, osim rada Specijalnog državnog tužilaštva, nema nijedne pravosnažne, niti prvostepene presude u bilo kom velikom slučaju, da nije izmijenjen zakonodavni okvir, niti sprovedene temeljne reforme u sudstvu, a da su kadrovi prethodne vlasti u sudstvu samo “prepakovani” da budu poželjni i za buduće vlade.

“Treba nam ta vrsta preokreta u politici. Treba nam puna vladavina prava, da vratimo preduzetnički duh, svijest o tome koliko nam znače obrazovanje i kultura, koja se konstantno potcjenjuje, da bismo mogli da pokrećemo dijalog o svim mogućim temama”, istakao je Perić.

On je kazao da je Preokret kampanju bazirao na odgovornosti i mjerljivosti, i da su tri komponente kampanje siguran stan, posao i prostor, odnosno ukupno sigurna Crna Gora.

Kako je rekao, cilj im je da obezbijede da ljudi, koji ne mogu sebi da priušte stan, mogu da borave u opštinskom i državnom stanu za kiriju od 50 do 60 EUR.

“Programom je predviđeno da se građanima omogući da plate stan na lizing čija rata ne prelazi 200 EUR, a koji bi otplatom zadnje rate postao njihov, ili da kupe stan ako imaju neki iznenadni priliv, ne po tržišnoj, već po cijeni izgradnje, što bi važilo samo za prvi stan”, naveo je Perić.

On je kazao da se druga komponenta kampanje, siguran posao, naslanja na osnivanje gradskih štedionica.

Perić je pojasnio da se treća komponenta – siguran prostor, odnosi na borbu protiv nasilja, kao i ono što se odnosi na uređenje prostora.

“Kad govorimo o mjerljivosti, konkretno dajem dva parametra. Znači u četiri godine treba da imamo četiri hiljade stanova za podstanare, od čega u prve dvije godine hiljadu, i treba da imamo u prvoj godini pokrenuto 100 solidnih biznisa. Ako to ne ispunimo, treba da odstupimo”, rekao je Perić.

On je, kada je u pitanju spoljnopolitički kurs Crne Gore, kazao da je stav Preokreta da prioritet države treba da bude članstvo u Evropskoj uniji (EU), pri čemu bi pomogao Berlinski proces, te da inicijativa Otvoreni Balkan za njih nije optimalna opcija.

“Prvo, zato što nam niko ne smeta da sklapamo bilateralne sporazume. Druga stvar je što migracija našeg stanovništva nije u zemlje okruženje, neće kao zapadnoj Evropi dominantno”, rekao je Perić.

On je kao treći razlog naveo to što se spoljnotrgovinski deficit Crne Gore od 2011. do prošle godine duplirao sa skoro 1,4 milijarde na oko 2,8 milijardi EUR.

“Svi naši susjedi su veliki, što ne znači da treba da budemo neprijatelji. Sasvim suprotno, treba da budemo prijatelji sa svima od njih, ali nama je jako teško da zaštitimo svoj interes u nečemu što ima političku konotaciju”, istakao je Perić.

On je kazao da svako ima pravo da od inicijative koju pokreće pokuša imati i političku korist, ali da nema nijedna stavka koja se u Otvorenom Balkanu pominje, a da je već nema u Berlinskom procesu i u CEFTI.

“A sa druge strane, gubimo uporednu prednost u pristupanju EU, zato što Crna Gora, ako se gleda individualno, neki signal može dobiti iz Unije da njen prijem, koji bi bio politički motivisan, može biti brže realizovan nego ako vas tretiraju kao dio nekog kluba u kojem vladavine prava nije jača strana”, rekao je Perić.

On smatra da se, bilo ko da dođe na vlast, spoljnopolitički kurs Crne Gore ne bi značajno mijenjao.

Perić je, kada je riječ prognozama rezultata izbora kada je u pitanju Preokret, kazao da ne može govoriti o procentima, ali da sa spokojem očekuje 11. jun.

On je rekao da je dosadašnji tok izborne kampanje pokazao da većina političkih elita nema inovativne ideje, i da od drugih preuzimaju dio ili potpun program.

“U konačnom ,niko nije vlasnik nijedne ideje, ali niko se ne obavezuje po kojim parametrima će završiti i smatrati neki projekat ili program uspješnim. Vidite jedno recikliranje opštih priča”, istakao je Perić.

On je kazao da postoji monopol na veliki dio javnog prostora i da se doslovno uzimaju ideje drugih, a da mediji, praveći priloge koji obesmišljavaju nečije ideje i ne daju mogućnost da se one obrazlože, dovode do potpune projekcije budućih rezultata.

Perić je rekao da se četiri politička subjekta forsiraju i da se želi pokazati da je bilo kakvo izjašnjavanje mimo tih lista u stvari “bačeni glas”.

“Od te četiri liste, dvije su kao projektovana buduća vlast i dva subjekta koji su kao zabranjeni da budu u toj vlasti, što će reći da dolazimo do postavke da nije bitno kako glasate, vi ćete već dobiti vladu i prije nego što ste izašli na izbore”, rekao je Perić.

On je kazao da je kampanja kratka i intezivna, i da, za sada, nema uvredljivih tonova i vrijeđanja na ličnoj osnovi, makar na javnom nivou.

Perić je naveo da je ovih dana aktuelna spin anketa gdje Preokreta nema kao opcije, iako je taj pokret predao potpise podrške građana i učestvuje na izborima.

“U istraživanjima javnog mijenja, ako imate poziciju da ne stavljate listu koja je na glasačkom listiću kao opciju, tada nemate istraživanje već usmjeravanje i manipulisanje javnošću, koje je takođe zakonom zabranjeno”, istakao je Perić, navodeći da se od 2020. godine svako istraživanje pokazalo netečnim.

On je ponovio da je primijetan očigledan interes partijskih monopola da zatvore javni prostor.

Na pitanje da li postoji mogućnost saradnje sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) nakon izbora ukoliko Pokret dobije priliku za to, Perić je kazao da je njihov odnos prema toj partiji jasan, ali i da je izvjesno da ovog puta formiranje vlasti neće zavisi od DPS-a.

“Tema je prenapregnuta i stvar je u tome da se sada želi unaprijed modelovati politička scena i naći šav kako bi se birači tjerali da se svrstavaju uz jednu ili drugu opciju”, naveo je Perić.

Upitan da li smatra da će DPS nakon ovih izbora biti nepoželjen koalicioni partner, računajući i najave političkih subjekata, Perić je kazao da je DPS bio poželjen partner za formiranje Vlade koja je sada u tehničkom mandatu.

“Šta je dio strategije ne znam, ali 43. vlada je izabrana glasovima DPS-a. Znači, mi sad imamo samo isčašeno stanje koje će, nadam se, biti razriješeno na ovim izborima”, rekao je Perić.

Na pitanje kako očekuje da će ići preogovori oko formiranja nove vlade, Perić je kazao da se već sada nazire nekoliko interesenata za premijera, ističući da su Crnoj Gori potrebni ljudi koji će preuzeti odgovornost.

On smatra da pregovori treba da budu javni zbog toga što je nepovjerenje u političko pregovaranje doseglo visok nivo.

“Nama je potrebno da se oslobađamo ove partitokratije, da ljudi bježe masovno iz Crne Gore zato što ne mogu mimo partija da uspiju. I treba nam da u nekom trenutku znamo ko sa kolikim političkim kapitalom ulazi u neki proces. I to je fer postavka. Tada taj neko može da preuzme punu odgovornosti”, naveo je Perić.

On je kazao da očekuje da će neki ljudi, koji očigledno imaju ambicije, dominantno lične, istrajavati na pregovorima.

“Ako im se dozvoli da rade ovo što projektuju, da budu četiri liste, pa će se “namirivati” na različitim modalitetima svi, u tom slučaju možemo da prisustvujemo jednoj predstavi koja može da traje godinama bez ikad neke odgovornosti”, rekao je Perić.

On je dodao da vjeruje da će se pritiskom na izborima, koji će građani pokazati tako što će slobodno glasati, napraviti diversifikacija koja to neće dozvoliti.

