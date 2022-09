Pepić: Manjinska Vlada oživjela DPS

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) doživjela je težak udarac nakon izbora 30. avgusta 2020. godine, ali je formiranjem manjinske Vlade ta partija vraćena na velika vrata, ocijenio je građanski aktivista Dževdet Pepić.

On je agenciji MINA, komentarišući aktuelne pregovore oko formiranje nove vlade, kazao da se politička elita u Crnoj Gori više vodi ličnim nego javnim interesima i da je nemoguće bilo očekivati bilo kakav dogovor parlamentarne većine od 30. avgusta jer se oni slažu kao „rogovi u vreći“.

„Ni prije dvije godine, nakon izbora, dogovori nijesu išli kako treba. Ne mogu se dogovoriti ljudi koji gledaju isključivo svoj lični ili partijski interes. Uz to, ako znamo da je crnogorsko društvo tipično partitokratsko, dogovor je više nego težak“, poručio je Pepić.

On smatra da dogovor još nije postignut, ne zbog idološko političkih razlika, već zbog pitanja koliko će ko dobiti funkcija po dubini i širini.

Pepić je rekao da se previše licitiralo imenima, kao i da se, iako je nađeno kompromisno rješenje (Miodrag Lekić), moglo očekivati da ni sa time neće ići lako.

„Na kraju krajeva, i da se postigne neki dogovor sve u svojim rukama drži (Milo) Đukanović. Šta ako ne da mandat nikome?“, pitao je Pepić.

Kako je naveo, ni DPS koji je bio u opoziciji, ne pominje izbore, jer niko u ovom trenutku ne zna kolika mu je „težina“ na političkoj sceni Crne Gore.

„DPS je doživio težak udarac nakon 30. avgusta, ali kada je trebalo da se radi na urušavanju tog sistema vrijednosti, desilo se to da nije došlo do promjena već klasičnih zamjena“, rekao je Pepić.

Pepić je kazao da Vlada nije bila manjinska nego koaliciona, jer su kadrovi DPS-a bili angažovani po dubini, kao i da je takva Vlada vratila DPS na “velika vrata” i dala na značaju toj partiji.

„Ta manjinska Vlada je oživjela DPS. Da je sreće, DPS bi nakon svega što je uradio trebalo da bude politička istorija Crne Gore, ali su (Dritan) Abazović, (Vladimir) Joković i oni koji su prihvatili da formiraju takvu Vladu dali vjetar u leđa DPS-u“, rekao je on.

Pepić je ocijenio da će URA-u i SNP njihovi birački kazniti zbog odluka koje su donijeli, a da će pokret Evropa sada dobiti na značaju.

„U Crnoj Gori postoje stručni i etični ljudi koji zaslužuju da se više pitaju u društvu. Nadam se i da će grupa građana Preokret nešto doprinijeti i dati neku šansu građanskoj Crnoj Gori“, dodao je Pepić.

Pepić je kazao da je veoma teško organizovati parlamentarne izbore do kraja godine, ali da ih očekuje na proljeće sledeće godine.

Smatra da je vrijeme da se razmisli o otvorenim izbornim listama.

„Najveći princip demokratije je da biraš i budeš biran, ali i da znaš koga biraš i ko te bira, jer partije imaju previše moći u rukama“, rekao je Pepić.

On je kazao da je promjena vlasti korisna za demokratiju jer, kako je naveo, dok se vlast ne promijeni nekoliko puta demokratski koraci ne mogu da idu naprijed.

Pepić smatra da postoji mogućnost da budu formirane nove koalicije nakon narednih parlementarnih izbora.

„Uvijek sam bio za to da budu postizbore koalicije, a ne predizborne. U Crnoj Gori se legalitet i legitimitet stiču na izborima i ako smatraš da vrijediš izmjeri se u političkoj utakmici“, naveo je on.

Na pitanje da li je Liberalni savez Crne Gore pogriješio što 2001. godine nije napravio vladu sa SNP-om, Pepić je kazao da je tada mogla da bude formirana ta vlada.

„Mislim da bi to bilo bolje za demokratiju u Crnoj Gori jer je tada postojala mogućnost da se počne razvlašćivati DPS. Ali nije problem u političkim partijama već u sistemu vrijednosti koji je kod nas uspostavljen“, istakao je Pepić.

On smatra da je najveći problem crnogorskog društva težak socio-ekonomski položaj građana.

„Kada bi se on poboljšao tada bi se manje bavili identiteskim i nametnutim pitanjima. Ali očekujem da ćemo se vratiti na istu priču, da će nam nacija i vjera postati zanimanje“, dodao je on.

Pepić je rekao da su nacionalne partije bile neka vrste agencije za zapošljavanje članova svojih porodica i prijatelja, i da se nijesu vodili interesima naroda koji predstavljaju.

On je kazao da je predsjednik države Milo Đukanović, izjavom da osniva of šor kompanje u drugim državama jer plaća manji porez, direktno pokazao da ne treba ulagati u Crnu Goru.

Pepić je rekao da mnogi političari shvataju Crnu Goru kao svoju imovinu, i da je mnogima od njih politika prvo i jedino zanimanje.

„Taj čovjek koji dođe do privilegija hoće na svaki način da ih sačuva, jer jedino isplativo radno mjesto u Crnoj Gori je biti političar. Političar treba da radi u javnom interesu, a u Crnoj Gori se radi isključivo zbog ličnog“, istakao je Pepić.

On je kazao da je najslabija institucija u Crnoj Gori institucija građanina. „Jer kod nas još nije izgrađena građanska svijest“.

„Probleme ne treba tražiti van Crne Gore, problemi su u našem sistemu, našem shvataju. Dok nam u Crnoj Gori budu oni koji brane državu „po svaku cijenu“, a imaju velike materijalne koristi, ili oni kojima je nacija i vjera iznad i ispred svega, teško možemo ići naprijed“, zaključio je Pepić.

