Pejović: Očekujemo da će se prednost Milatovića dodatno uvećavati

Podgorica, (MINA) – Kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović, na osnovu 41 odsto obrađenog biračkog tijela, osvojio je 62 odsto glasova, a kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović oko 38 odsto, kazao je funkcioner PES-a Boris Pejović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da, kada budu pristizali rezultati sa većih biračkih mjesta, pogotovo iz Podgorice, očekuju da će se početna prednost Milatovića dodatno uvećevati.

„Kada su u pitanju projekcije rezutata po regijama i opštinama, očekujemo ubjedljivu dvotrećinsku većinu Milatovića u gradovima sjeverne regije – Pljevljima, Beranama, Kolašinu, Andrijevici, Plužinama, Mojkovcu, na Žabljaku“, naveo je Pejović.

On je kazao da u centralnoj regiji Milatović ubjedljivo vodi u Podgorici gdje, na osnovu trenutnih trendova, očekuju da će on na kraju imati duplo više glasova od Đukanovića, odnosno preko 40 hiljada glasova više.

„U Nikšiću će prednost biti oko deset hiljada glasova više, u Danilovgradu se projektuje preko 70 odsto glasova više za Milatovića“, rekao je Pejović.

On je naveo da u Zeti očekuju ubjedljivu pobjedu.

„Kada je u pitanju južna regija, Milatović ubjedljivo vodi u Herceg Novom, Kotoru, Budvi, Tvitu. U Boki kotorskoj, na osnovu aktuelnih trendova, razlika će biti preko 20 hiljada glasova“, kazao je Pejović.

Prema njegovim riječima, na osnovu trenutnog stanja, u Bijelom Polju, Baru i Šavniku odlučiće mala razlika.

Pejović je kazao da Đukanović ima prednost u Rožajama, Plavu, Gusinju, Petnjici, Ulcinju, Tuzima i na Cetinju.

„Molimo sve građane da slave dostojanstveno i da čuvamo mir na ovom velikom, istorijskom danu.

Neka 2. april bude praznik demokratije“, naveo je Pejović.

