Pejović: Njegoševo nasleđe da bude vodilja u oblikovanju modernog društva

Podgorica, (MINA) – Nasleđe Petra II Petrovića Njegoša, koje obuhvata ne samo književnost, već i moralne vrijednosti, treba da bude vodilja u oblikovanju modernog društva, utemeljenog na poštovanju slobode, jednakosti i pravde, poručio je potpredsjednik Skupštine Boris Pejović.

On je, u svoje lično i ime Skupštine, svim građanima Crne Gore čestitao Njegošev dan, državni praznik kulture.

Pejović je, kako je saopšteno iz Skupštine, naveo da je veoma važno istaći izuzetan značaj koji se pridaje obilježavanju Njegoševog dana, jednog od najvažnijih datuma u kulturnom i istorijskom nasljeđu Crne Gore.

„Dan, kada se prisjećamo života i djela Njegoša, našeg velikog vladara, vladara duše i uma, predstavlja priliku da se ponosno osvrnemo na bogatstvo našeg kulturnog nasljeđa“, kazao je Pejović.

Prema njegovim riječima, Njegoševa poezija, filozofska razmišljanja i uporište u tradiciji čine ga neizbrisivim dijelom naše istorije, čije riječi i danas odzvanjaju kao izvor inspiracije.

Pejović je kazao da Njegošev dan nije samo podsjetnik na prošlost, već i prilika da se ujedine snage u izgradnji budućnosti.

„Njegovo nasleđe, koje obuhvata ne samo književnost, već i moralne vrijednosti, treba da bude vodilja u oblikovanju modernog društva, utemeljenog na poštovanju slobode, jednakosti i pravde“, rekao je Pejović.

Kako je naveo, kroz kulturne manifestacije, edukativne programe i zajedničko okupljanje, moraju se graditi mostovi između generacija, čuvati kulturno nasljeđe i promovisati duh zajedništva.

„Neka nam svake godine ovaj Dan bude podsticaj da se suočimo s izazovima budućnosti, s istim entuzijazmom i hrabrošću kao što je to činio i veliki Njegoš“, kazao je Pejović.

