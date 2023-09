Pavićević: Abazović bi da izborima produži cirkus koji predvodi

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović priželjkuje još jedne parlamentarne izbore u nastojanju da još koji mjesec produži cirkus kojim rukovodi, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Abazović je ranije danas kazao da su izbori najčistije rješenje kada postoji politička kriza, i da ne isključuje mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

Član Izvršnog odbora DPS Aleksandar Pavićević naveo je u reagovanju da je Abazović danas objelodanio ono što zapravo priželjkuje od juna.

“A to su još jedni parlamentarni izbori, u nastojanju da makar još koji mjesec produži cirkus i lakrdijašenje kojim rukovodi”, rekao je Pavićević.

To je, prema njegovim riječima, i očekivano.

“Jer, osim što bi po svaku cijenu da još malo bude na vlasti, Abazović zna šta i njega i njegove saradnike čeka nakon toga, ukoliko nadležni organi budu radili svoj posao”, rekao je Pavićević.

On je kazao da u DPS-u vjeruju da Abazović, pošto već najavljuje vanredne izbore, planira samostalan nastup Grašanskog pokreta URA na njima.

“Bez kamufliranja u okviru na brzinu sklepanih koalicija, bez prikrivanja”, dodao je Pavićević.

On smatra da bi to bilo najpravednije.

“Da im građani na izborima daju konačnu ocjenu i o njihovom radu i o onome u šta su pretvorili i institucije i državu, šaljući ih duboko ispod cenzusa, u političku prošlost kojoj i pripadaju”, rekao je Pavićević.

