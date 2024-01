Partijski izbori pokazaće kakvim kapacitetom raspolaže DPS

Podgorica, (MINA) – Partijski izbori pokazaće kakvim kapacitetom raspolaže Demokratska partija socijalista (DPS), poručeno je sa tribine u Petnjici.

Iz DPS-a je saopšteno da je u srijedu u Petnjici održan prvi događaj u kampanji za unutarstranačke izbore, na kojem su učestvovali i kandidati za potpredsjednike partije.

Kandidat za potpredsjednika partije Elvir Zvrko zahvalio je na velikom prisustvu, navodeći da su Petnjičani oduvijek bili odani i posvećeni Crnoj Gori.

„Oni decenijama unazad vjeruju i slijede politiku i program DPS-a, stoga nije slučajno što predstavljanje kandidata počinje upravo iz ovog mjesta“, rekao je Zvrko.

On je kazao da je DPS od svog postojanja bio i ostao preteča i nosilac svih demokratskih procesa u Crnoj Gori, pa tako i sada, kada je postao prva partija koja organizuje unutarstranačke izbore.

„Uvjeren sam da će i druge partije ići ovim putem prije ili kasnije, a da će i tada DPS biti ispred njih, uvodeći stalno nove demokratske iskorake u crnogorsko društvo”, rekao je Zvrko.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Abaz Dizdarević kazao je da ponosan na sve što su svojim politikama postigli u prethodnom periodu, kao i na činjenicu da su stanovnici Petnjice jedni od rijetkih koji su dali podršku građanskoj politici.

„Svjesni smo svi da bez građanske politike ne bi ni postojala Crna Gora, barem ne u ovom formatu u kakvom postoji danas”, dodao je Dizdarević.

On je rekao da unutarpartijski izbori u DPS-u daju novi kvalitet na političkoj sceni Crne Gore.

„Oni će pokazati kakvim kapacitetom raspolaže naša partija”, kazao je Dizdarević.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Ivan Vuković rekao je da Petnjica predstavlja izvor inspiracije, a u prethodne tri godine izvor nade.

„Kad god nam je teško, a nađemo se u Petnjici, vraćali smo se kući osokoljeni, jer smo znali da naša borba ima smisla i znali smo da će naša politika trijumfovati”, rekao je Vuković.

On je saopštio da su on i drugi kandidati u Petnjici da promovišu novu ideju, kako bi se postavio novi demokratski standard, ali i dala mogućnost da se direktno odluči ko će biti predsjednik, a ko potpredsjednici partije u narednom periodu.

Prema riječima Vukovića, DPS postavlja nove standarde u političkom životu Crne Gore.

„Mi otvaramo novu perspektivu razvoja države. Na to treba da smo ponosni i da svi učestvujemo u tom procesu kako bismo pokazali u praksi kako to izgleda i dodatno ojačali i nikad jedinstveniji nastavili borbu za evropsku i građansku Crnu Goru”, rekao je Vuković.

On je kazao da su ga za kandidaturu opredijelile ideje u koje vjeruje da mogu biti realizovane i koje će, kako je ocijenio, dodatno unaprijediti ugled i reputaciju Crne Gore u zemlji i u regionu.

Kandidat za potpredsjednika Jevto Eraković rekao je da nije bilo lako nakon 30. avgusta 2020. godine kada se, kako je kazao, Crna Gora našla u raljama izdajničkog pritiska, jačanjem nacionalizma koji je bio prisutan i u bihorskom kraju.

Kako je naveo, stanovnici Petnjice su pokazali kako treba razumijevati političke procese.

„Tri godine propadanja Crne Gore, kada smo izgubili na mnogom frontovima, opštinama i brojim izbornim procesima, ovdje se odoljelo, jer je Petnjica bila i ostala luča slobode i područje prekaljene mudrosti ljudi iz ovih krajeva, koji su pokazali kako se brani naša država i njeni temelji”, rekao je Eraković.

On je kazao da je građanska Crna Gora jedini put za društvo.

“Nije sve bilo idealno prije 30. avgusta 2020. godine. Imali smo grešaka, a siguran sam da smo jedini koji smo smogli snage da osudimo sopstvene greške i one koji su se ogriješili o zakon ili moralne norme”, zaključio je Eraković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS