Partije se obavezale na nenasilnu i fer kampanju

Podgorica, (MINA) – Predstavnici izbornih lista stranaka i koalicija koje učestvuju na parlamentarnim izborima 11. juna potpisali su danas Kodeks za fer i demokratsku izbornu kampanju, čime su se obavezali da će promovisati neprikosnoveno pravo građana da glasaju slobodno, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Potpisivanje Kodeksa za fer i demokratsku izbornu kampanju inicirao je CDT-a.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da potpisnici kroz Kodeks, afirmišu promociju nenasilja, sprečavanje vršenja pritiska na birače i zloupotrebe javnih resursa i funkcija, transparentno finansiranje kampanje, poštovanje slobode medija.

“Kao i sprečavanje širenja dezinformacija, odgovorno ponašanje na društvenim medijima, institucionalno rješavanje sporova, prihvatanje slobodno izražene volje ljudi ili, kratko rečeno, danas promovišemo neprikosnoveno pravo građana da glasaju slobodno“, naveo je Koprivica.

On je dodao da je potpisivanje sporazuma, odnosno javnih izjava u kampanjama, demokratski iskorak, naročito u politički polarizovanim zajednicama čiji izborni proces nije u potpunosti usklađen sa demokratskim standardima.

Koprivica je rekao da Kodeksom žele da nadomjeste manjkavosti izbornog procesa i važećeg izbornog zakonodavstva.

Kodeksom, kako je dodao, žele da uvedu nove standarde koji će biti poštovani u toku parlamentarnih izbora i na taj način doprinesu da izbori budu kvalitetniji i kompetitivniji, sa što većim povjerenjem građana.

Koprivica je podsjetio da je potpisivanje kodeksa bila i jedna od ranijih preporuka misija OSCE/ODIHR.

On je dodao da se sa sigurnošću može reći da su slični dokumenti doprinosili boljoj izbornoj atmosferi.

Koprivica je kazao da će njihov tim sastavljen od stručnjaka za pojedine izborne oblasti i mreža njihovih regionalnih i opštinskih koordinatora, u saradnji sa potpisnicima, analizirati svaku pojedinačnu prijavu i adekvatno reagovati, bilo da se radi o javnom apelu i/ili potrebi obavještavanja nadležnih državnih organa.

„Činjenica da je danas za jednim stolom, po dostupnim anketama, 85 do 90 odsto budućeg parlamenta, nas jako ohrabruje. One koji nijesu danas mogli biti tu, pozivamo da iskoriste mogućnost da odredbe Kodeksa mogu prihvatiti i javno datom izjavom“, naveo je Koprivica.

On je kazao da je na taj način ostavljen prostor i za dvije liste koje nijesu prihvaćene i koje su se žalile Ustavnom sudu, da ukoliko sud odluči u njihovu korist mogu biti dio ove aktivnosti.

Prema riječima Koprivice, potpisivanje Kodeksa može biti nagovještaj drugačije i značajno kvalitetnije i pozitivnije izborne kampanje.

Iz CDT-a su naveli da su se potpisivanjem dokumenta izborne liste obavezale da neće uticati na ishod glasanja nasilnim ili nezakonitim aktivnostima, da će zabraniti funkcionerima, kandidatima, članovima i aktivistima vršenje nasilja nad bilo kim.

Kako su kazali, izborne liste obavezale su se da neće sprečavati ili ometati novinare u vršenju njihovog posla u skladu sa pravilima novinarske profesije i izbornim standardima i da neće sprečavati ili ometati javne skupove, niti propagandne aktivnosti drugih partija.

Iz CDT-a su rekli da su se izborne liste obavezale da neće uništavati propagandni materijal drugih učesnika izbora, da neće sprovoditi anonimne negativne kampanje protiv političkih oponenata.

„Kao i da neće objavljivati ili na drugi način širiti informacije čiji izvor ne znaju ili ne mogu provjeriti i da neće koristiti kampanju na društvenim mrežama za promociju nasilja i/ili zastrašivanje biračica“, navodi se u saopštenju.

Predstavnik liste Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić kazao je da su radom na mekom pravu stvoreni uslovi za fer i transparentnu kampanju, ali da treba raditi i na tvrdom pravu i sprovesti izbornu reformu.

On je dodao da se sada više priča o programima, vizijama, načelima, a manje o nacionalističkim temama koje su dijelile društvo.

„Imajući u vidu taj iskorak, smatram da smo zreli da u narednom sazivu parlmenta završimo tu izbornu reformu“, naveo je Čarapić.

Predstavnik liste Zajedno za budućnost, Aleksandar Bogdanović, kazao je da fer politička trka zavisi isključivo od djelovanja onih koji u njoj učestvuju.

On je naveo da je Demokratska partija socijalista pokazala odgovoran odnos tokom ranijih izbornih procesa i da poštuje izbornu volju grđana što, kako je dodao, pokazuje nedavna tranzicija vlasti.

Bogdanović je rekao da tako treba da bude i ubuduće, jer se na taj način kreira politički ambijent.

„Budemo li se pridržavali odredbi Kodeksa, siguran sam da ćemo uspjeti u našem naumu da društvo nakon izbora bude još demokratskije i zrelije, onda poraženih u izbornoj trci nema“, kazao je Bogdanović.

Predsjednik Demokrata Aleka Bečić rekao je da Crna Gora kontinuirano demokratski sazrijeva.

On je naveo da očekuje da izborna kampanja i sami izbori proteknu kao i prethodni, da se poštuje kodeks i liste međusobno uvažavaju.

Bečić je kazao da očekuje da izborni dan bude kao 19. mart i 2. april jer bi, kako je naveo, na takvim izbornim danima Crnoj Gori mogle pozavidjeti i mnogo razvijenije demokratije.

Predstavnica liste Socijalističke narodne partije (SNP) i Demosa, Ljiljana Lutovac, kazala je da SNP potpisivanjem Kodeksa pokazuje da poštuje izbornu volju građana.

Damir Gutić iz Bošnjačke stranke poručio je da ono što daje važnost Kodeksu to što će liste javno dati još jedno obećanje da će se u kampanji pridržavati pravila.

On je dodao da svaka partija srazmjerno svojoj snazi treba da utiče kako bi izborni proces prošao fer i korektno.

Potpredsjednica Pokreta za promjene, Branka Bošnjak, navela je da očekuje da će u narednom sazivu Skupštine mnoge norme iz Kodeksa ući u zakone.

„Očekujem fer utakmicu. Čini se da su građani konačno oslobođeni partijskih pritisaka i da nam svaki izbori sve više teku bez tenzija, očekujem da će tako biti i sa ovima“, kazala je Bošnjak.

Predstavnik Albanske liste, Maraš Dukaj, kazao je da se nada da će svi potpisnici biti iskreni u sprovođenju odredbi Kodeksa.

„Moramo biti svjesni da zakonski okvir diskriminatoran za Albance, a najdiskriminisaniji su Romi. Romi i Egipćani treba da budu dio procesa jer oni su važan faktor u našem društvu“, istakao je Dukaj.

Predstavnik Albanske alijanse, Ardian Mavrić, rekao je da želi da svi učesnici izbora budu fer i korektni i da ne ucjenjuju albanski narod, kao što su, kako tvrdi, to ranije činile velike partije.

Predstavnica Socijaldemokratske partije (SDP) Dragica Anđelić kazala je da je neophodno da građani steknu više povjerenja u izborni proces.

„SDP će svakako biti posvećena promociji vrijednosti i poštovanju moralnih normi Kodeksa, ali on naravno ne može biti izmjena za izborno zakonodavstvo koje treba što prije da doživi izborno zakonodavstvo“, rekla je Anđelić.

Predstavnik pokreta Preokret Dževdet Pepić kazao je da treba da budu politički suparnici, ali na građanski način.

„Nije sve u izborima i u funkcijama, hajde da se prvi put iskreno okrenemo onome kome je to najpotrebnije – građaninu“, poručio je Pepić i dodao da što prije treba regulisati „nakaradno“ izborno zakonodavstvo.

Nosilac liste Narodne koalicije Dejan Vukšić rekao je da je prihvatanje Kodeksa podsjetnik da se u narednom periodu formalizuje takav akt i da je ovo signal političarima i budućim poslanicima za realizovanje izborne reforme.

Predstavnik liste Pravda za sve, Aleksandar Ćuković, kazao je da Kodeks vidi kao indikator napretka i zrelosti crnogorskog društva a, sa druge strane, kao opomenu za one stvari koje u političkom smislu valja učiniti ka daljim koracima demokratizacije društva.

Nosilac liste Hrvatska građanske inicijative Adrijan Vuksanović naveo je da mu je drago što svjedočimo novim politčkim praksama koje su ohrabrujuće.

„Često govorimo o potrebi za političkom stabilnošću. Evo danas smo se svi okupili oko ovog dokumenta, neka to bude slika koja je prijeko potrebna za naše društvo i državu“, poručio je Vuksanović.

Predstavnica liste Mi možemo, Mirel Radić, kazala je da sve što je inkorporirano u Kodeks nešto što je neophodno za političku klimu u Crnoj Gori.

Ona je istakla da se u Crnoj Gori ne uvažava uloga žene u politici i da je kroz partije nemoguće ostvariti veće prisustvo žena u politici.

