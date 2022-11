Partije hitno da riješe političku krizu

Podgorica, (MINA) – Grupa nevladinih organizacija (NVO) pozvala je političke partije i njihove predstavnike da hitno riješe političku krizu koja, kako su kazali, gura državu u sve dublji jaz iz kojeg se ne nazire izlaz.

U saopštenju, koje potpisuju Građanska alijansa, ADP-Zid, LGBT Forum Progres, Phiren amenca, Inicijativa mladih za ljudska prava i LGBTQ Socijalni centar, navodi se da se institucionalna i politička kriza u Crnoj Gori svakim danom pogoršava.

Ta kriza, kako su rekli, ozbiljno prijeti urušavanju pravnog sistema Crne Gore.

„Grupa NVO poziva političke partije i njihove predstavnike da što prije, prema svojim odgovornostima, hitno riješe političku krizu u koju su nas doveli, a koja gura državu u sve dublji jaz iz kojeg se ne nazire izlaz“, kaže se u saopštenju.

Iz tih NVO rekli su da politički subjekti moraju pokazati političku i državničku zrelost kako se trenutna pravna nesigurnost ne bi dalje produbljivala, već vodila rješenjima koja su u korist građana.

Politički dijalog je, kako su poručili, neophodan kako bi se izašlo iz trenutnog stanja, koje može imati trajno loše posljedice po kompletno društvo, ali i predstavljati ozbiljnu kočnicu na putu ka Evropskoj uniji.

Iz grupe NVO naveli su da je rješavanje pitanja pravosuđa jedan od hitnih koraka koji se moraju preduzeti u tom pravcu, i politički subjekti ga moraju tretirati kao prioritet.

Oni su ukazali na izraženu zabrinutost međunarodnih partnera.

Međunarodni partneri, kako su naveli iz grupe NVO, jasno ukazuju na odgovornost političkih subjekata i pozivaju na dijalog radi rješavanja nastale situacije.

“Ukoliko ipak ne uspiju doći do dijaloga, vjerujemo da međunarodna zajednica u Crnoj Gori treba da razmotri i direktniju pomoć u procesu uspostavljanja dijaloga i ustavne ravnoteže Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Iz grupe NVO pozvali su kolege iz civilnog sektora da doprinesu pronalaženju najboljeg rješenja, ali i akademsku zajednicu, koja se mora aktivnije uključiti u uspostavljanje institucionalne i funkcionalne demokratije.

“Želimo da vjerujemo da je Crna Gora dovoljno demokratski zrela i da ipak može riješiti nastalu situaciju u duhu demokratskih država i u skladu sa demokratskim standardima”, navodi se u saopštenju.

