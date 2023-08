Pantović: Mornarica zaslužuje da bude dio istorije

Podgorica, (MINA) – Mornarica Vojske Crne Gore (MVCG), zbog profesionalnog i odgovornog odnosa, potpuno zaslužuje da bude dio istorije, kazao je načelnik Generaštaba Vojske Aleksandar Pantović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, MVCG je obilježila Dan Mornarice na svečanosti u kasarni “Pero Ćetković” u Baru.

Pantović je istakao značajnu ulogu MVCG u zaštiti pomorskih interesa Crne Gore, kao i podršci saveznicima u međunarodnim mirovnim misijama.

“Zadatak svih nas je da mornarička znanja i vještine neprekidno održavamo, usavršavamo i modernizujemo. Stroj naše Mornarice, zbog profesionalnog i odgovornog odnosa, potpuno zaslužuje da bude dio istorije. Vi ste potvrda kontinuiteta i istrajnosti”, rekao je Pantović.

On je istakao da je Mornarica od obnove nezavisnosti Crne Gore ojačala veze i interoperabilnost sa savezničkim i partnerskim snagama, posebno kroz međunarodne vježbe i misije.

Pantović je podsjetio na važnost učešća u misiji EU NAVFOR „ATALANTA“, kroz koju su pripadnici Mornarice štitili brodove sa humanitarnom pomoći za narod Somalije od piratskih napada.

Komandant Mornarice kapetan fregate Milan Jevtović kazao je da je ponosan na pripadnike MVCG.

“Kroz edukacije, obuke i modernizaciju sredstava osiguravamo našu spremnost da se suočimo sa sve složenijim izazovima u savremenom bezbjednosnom okruženju”, naglasio je Jevtović.

On je istakao da očekuje da je kroz ugovor sa kompanijom “Adriatic 42” obezbijeđeno dovoljno kvalitetno održavanje plovila Mornarice VCG.

Kako je kazao, ta šansa, sa izvjesnom nabavkom novih patrolnih brodova, daće Mornarici novu i bolju dimenziju u budućnosti.

“I tu se ne završavaju razvojni planovi Mornarice. Ovih dana je sklopljen ugovor za gradnju nove zgrade Komande Mornarice i Mornaričkog operativnog centra, vrijednosti preko 10 miliona eura”, istakao je Jevtović.

On je dodao da su realna očekivanja da će Mornarica sljedeći Dan ovog vida Vojske dočekati sa znatno boljim uslovima rada i sa boljim kapacitetima za obavljanje svojih radnih zadataka.

U saopštenju se navodi da u Ministarstvu odbrane i Generalštabu vjeruju da će Mornarica sa tim vrijednostima biti atraktivna profesija za mlade generacije.

Dan MVCG obilježava se u znak sjećanja na 2. septembar 1698. godine, kada je u Perastu otpočela sa radom Škola za praktičnu obuku pomorskih ratnih vještina.

“U toj školi je kapetan Marko Martinović u pomorskim vještinama obučavao ugledne plemiće svog vremena, a pohađali su je neki od najpoznatijih pomoraca Boke i Evrope”, navodi se u saopštenju.

