Ozbiljno shvatiti poruke zvaničnog Brisela

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori, realan je prikaz stanja u državi, sa jasnim i konkretnim porukama koje Vlada i Skupština treba ozbiljno da shvate, kako bi zemlja čvrsto ostala na kursu evropskih integracija, ocijenjeno je iz Bošnjačke stranke (BS).

Iz te partije su kazali da zabrinjava činjenica da već treću godinu uzastopno nema napretka u pregovorima.

To, kako su naveli, mora biti jasan signal dodatne posvećenosti ispunjavanju mjerila i zatvaranju poglavlja.

Iz BS-a su rekli da su uvjereni da, uprkos stagnaciji na EU putu, Crna Gora još ima istorijsku šansu da postane prva naredna članica EU.

“Vjerujemo da uz podršku naših međunarodnih partnera možemo doći do konzesusa oko najvažnihih pitanja, jer za nas članstvo u EU nema alternativu”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da će BS, kao članica Evropske narodne partije (EPP) biti partner u ostvarivanju tih ciljeva, jer je riječ o programskim odrednicama stranke.

“Mi ćemo, kao i do sada, pružati snažnu podršku demokratskoj tranziciji, integracijama, usvajanju standarda i snaženju institucija vladavine prava”, poručili su iz BS-a.

