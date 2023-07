Otvorena izložba fotografija Šume Prokletija i Komova

Podgorica, (MINA) – Izložba Šume Prokletija i Komova, čiji je cilj da prikaže ljepote nacionalnog parka Prokletije i parka prirode Komovi i ukaže na važnost očuvanja prirodnih resursa unutar ta dva zaštićena područja, otvorena je sinoć u Dvorcu Petrovića u Podgorici.

Iz nevladine organizacije (NVO) Grin houm /Green home/, koja je organizator izložbe, saopštili su da šume Prokletija i Komova imaju veliku vrijednost, ali da se u njima dešava nelegalna sječa, otvaranje šumskih puteva, gradnja, ali i ekonomska sječa u parku prirode Komovi.

Sve to, kako su naveli, prijeti da ugrozi te prirodne vrijednosti.

Iz Grin houma su rekli da su fotografije prikazane na izložbi “Šume Prokletija i Komova” prikupljene putem nagradnog konkursa koji je realizovan u maju, a putem kojeg je na njihovu adresu pristiglo više od 450 fotografija.

Direktorica te NVO Azra Vuković je, na otvaranju izložbe, istakla da u tim područjima treba sačuvati prirodu, biodiverzitet i sve vrijednosti koje ih karakterišu, jer to je ono što građani žele da vide.

“Iako smo kroz fotografije željeli da prikažemo ljepote područja, ali i probleme koji ih karakterišu, kao što su požari, sječa stabala, erozija, odlaganje otpada i druge aktivnosti koje dovode do negativnih uticaja na životnu sredinu, sve pristigle fotografije su upućivale samo na ljepotu ovog kraja“, navela je Vuković.

Ona je dodala da je to snažna poruka.

„Autori fotografija koje su odabrane kao najljepše nagrađeni su vaučerom koji mogu da upotrijebe za turu kroz kanjon Nevidio, rafting ili pakrtaft Tarom, po svom izboru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su te aktivnosti odabrane sa ciljem da se dodatno promovišu potencijali koje Crna Gora ima u zaštićenim područjima.

Nagrađeni autori su Radonja Srdanović, Semir Kadrović i Nedžad Mehović.

Iz Grin houma rekli su da su u toku sinoćnjeg otvaranja izložbe predstavljena i dva video materijala koja ističu vrijednosti Prokletija i Komova, ali i potrebu njihovog očuvanja.

Kako su naveli, izložba je realizovana u okviru projekta Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova.

Projekat realizuje Grin houm, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“, koji sprovode Centar za građansko obrazovanje, Friedrich-Ebert-Stiftung, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža.

Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Izložba će biti otvorena do 13. jula.

