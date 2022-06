Otvara se kancelarija Španije u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Otvaranje Kancelarije Španije u Podgorici, sa otpravnikom poslova, biće posebno značajno u susret španskog predsjedavanja Evropskom unijom (EU) naredne godine, kazao je državni sekretar za EU Španije, Paskual Navaro.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se sa Navarom po dolasku u Ohrid, gdje učestvuje na Prespanskom forumu za dijalog 2022.

Navaro je naglasio da će jedno od glavnih pitanja tokom španskog predsjedavanja biti proširenje.

On je, kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, poručio da će Španija dati sve od sebe da podrži Crnu Goru na tom putu.

„Navaro je uz ocjenu o sjajnim bilateralnim odnosima Crne Gore i Španije najavio otvaranje Kancelarije Španije u Podgorici, sa otpravnikom poslova, što cijeni posebno značajnim u susret španskog predsjedavanja EU naredne godine“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je rekao da Crna Gora veoma poštuje podršku Španije evropskoj perspektivi države i regiona.

Crna Gora, kako je kazao, nastoji da bude odgovoran partner, promoter evropskih vrijednosti i multikulturalizma, sa visokom podrškom građana za članstvo u EU, uprkos značajno pogoršanom stanju u regionu usljed dugotrajućeg hibridnog uticaja trećih strana.

„U tom kontekstu nam je važna i podrška Španije“, poručio je Đukanović.

Đukanović i Navaro saglasili su se o potrebi intenziviranja dijaloga na najvišem nivou.

„Uz ocjenu o već veoma dobrim i bliskim odnosima predsjednika Crne Gore i premijera Španije Sančeza, koji će imati priliku za susret naredne sedmice u Briselu i krajem mjeseca na samitu NATO u Madridu“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je iskazana spremnost za jačanje saradnje u svim oblastima, posebno ekonomiji, što će osnažiti veze dvije države čiji su diplomatski odnosi uspostavljeni na današnji dan prije 16 godina.

