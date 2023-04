Osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti Erakovića zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Željku Lečiću (58), optuženom za ugrožavanje sigurnosti poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Jevta Erakovića.

Tužilac je nakon saslušanja predložio Osnovnom sudu da Lečiću odredi pritvor.

“Nakon saslušanja, tužilac je donio rješenje o zadržavanju Ž. L. zbog osnova sumnje da je na štetu J. E. izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti”, rekao je za Vijesti rukovodilac ODT-a u Podgorici Duško Milanović.

On je kazao da je, istovremeno, postupajući tužilac predložio Osnovnom sudu da osumnjičenom Ž. L. odredi pritvor do 30 dana.

Lečić je uhapšen zbog sumnje da je u nedjelju, u Podgorici na jednoj benzinskoj stanici, verbalno, a potom i fizički napao Erakovića.

Eraković je kazao da je razlog i suština verbalnog i fizičkog napada na njega to što obavlja funkciju potpredsjednika DPS-a i što je Crnogorac.

