Ostvareni izuzetni rezultati u poglavljima 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u proteklih nekoliko mjeseci odradila impresivan posao i ostvarila izuzetne rezultate u poglavljima 23 i 24, ocijenjeno je na panel diskusiji o završnoj fazi pregovora za članstvo države u Evropskoj uniji (EU).

Na panelu je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), poručeno i da je važno u narednom periodu održati dobru dinamiku i ubrzati pristupanje EU, jer će ono donijeti brojne koristi za društvo i građane.

Panel, kojem su prisustvovali članovi pregovaračke strukture, organizovalo je MEP u okviru projekta finansiranog sredstvima EU „Centar za strateško-pravno savjetovanje za Crnu Goru – PLAC“.

Na događaju su govorili glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović, raniji glavni pregovarač Hrvatske s EU Vladimir Drobnjak, šef političkog Sektora u Delegaciji EU u Crnoj Gori Rikardo Seri i voditeljka PLAC projekta Tatjana Tomić.

Prema riječima Zenovića, pregovarački proces Crne Gore odvija se u dva kolosijeka, a prvi je usmjeren na poglavlja 23 i 24 i dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“U tom dijelu smo imali maksimalno ubrzanje, i intenzivan rad koji je rezultirao izmijenjenim zakonskim rješenjima, usvojenim propisima i strateškim planovima. Za nama je šest mjeseci koji mogu da nadomjeste godine rada u ovim poglavljima“, rekao je Zenović.

On je kazao da se drugi važan segment odnosi na novi finansijski mehanizam – Plan rasta za Zapadni Balkan i izradu Reformske agende, koji imaju svoju dinamiku i isprepletani su sa reformama koje Crna Gora sprovodi.

„To su dva kolosjeka koja Crnu Goru približavaju EU“, istakao je Zenović.

On je ukazao na važnost korišćenja iskustava Hrvatske iz pristupnih pregovora, kao putokaza i mogućeg načina da se proces ubrza.

Drobnjak je kazao da je Crna Gora daleko ispred ostalih država kandidata i da činjenica da ima otvorena sva pregovaračka poglavlja predstavlja ogroman kapital koji treba iskoristiti.

„Rješavanje privremenih mjerila vama daje priliku da dobijete novi momentum i krenete punom parom naprijed“, poručio je Drobnjak.

On je kazao da su pristupni pregovori, u organizacijskom, pravnom i administrativnom dijelu, najteži proces koji država može proći.

Drobnjak je dodao da ne postoji nijedna oblast koja će biti zaobiđena i istakao važnost da svi budu uključeni.

„Iskustvo Hrvatske pokazuje da se trud isplati i da članstvo u EU vrijedi“, kazao je Drobnjak.

Seri je podsjetio na niz ključnih zakona koje je Vlada usvojila dodajući da su svi, u principu, usaglašeni sa najboljim sandardima EU.

“Očekujemo da će ih zakonodavna vlast nesmetano usvojiti do kraja ove sedmice”, rekao je Seri.

On je, kako se navodi u saopštenju, naglasio da pozitivan IBAR nije sam sebi cilj, ali može biti ključan korak naprijed u prevazilaženju prepreka koje su karakterisale proces pristupanja posljednjih godina.

„To bi takođe dovelo do ubrzanja procesa pristupanja u narednom periodu, uz mogućnost zatvaranja nekoliko poglavlja, u skladu sa revidiranom metodologijom proširenja,“ dodao je Seri.

Tomić je kazala da je projekat „Centar za strateško-pravno savjetovanje za Crnu Goru – PLAC“ počeo u septembru prošle i da će trajati dvije godine.

Ona je istakla da se ciljevi projekta odnose na podršku Crnoj Gori u usklađivanju sa pravnom tekovinom EU, kao i podršku u prevođenju pravne tekovine.

Tomić je rekla da je u fokusu podrška u četiri pregovaračka poglavlja – sloboda kretanja robe, sloboda osnivanja predzeća i sloboda pružanja usluga, konkurencija i životna sredina.

„Projekat je usmjeren na pružanje podrške Crnoj Gori. Što više vaših zahtjeva dobijemo, možemo vam više pomoći“, poručila je Tomić.

