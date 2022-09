Osoblje Delegacije EU i ambasadori čistili korito Ribnice

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da se pridruži Evropskoj uniji (EU) u zalaganju za zabranu plastike za jednokratnu upotrebu, poručila je šefica Delegacije EU u Podgorici Oana Kristina Popa.

Osoblje Delegacije EU u Crnoj Gori i Evropske kuće, zajedno sa ambasadama država članica Unije i mladim evropskim ambasadorima, organizovali su čišćenje korita Ribnice na potezu od zgrade Delegacije do knjižare Karver.

Iz Delegacije EU saopšteno je da se ovogodišnja, peta po redu, evropska akcija čišćenja obala rijeka, jezera, mora i okeana, održava tokom septembra pod sloganom “Ujedinjeni protiv morskog otpada”.

Popa je kazala da su ove godine odlučili da očiste obale rijeke Ribnice, koja je tik uz Delegaciju EU.

“Gledamo ovu prekrasnu rijeku svaki dan iz naših kancelarija i tužni smo kada je vidimo punu otpada”, rekla je Popa.

Taj otpad, kako je dodala, putuje dalje do Morače, Skadarskog jezera, zatim preko rijeke Bojane u Jadransko more i dalje u okeane.

“Postoji hitna potreba da zaštitimo naša mora i okeane. Oko 95 odsto otpada u morima i okeanima završava na dnu, nanoseći veliku štetu morskom životu i predstavlja veliki rizik za naše zdravlje”, navela je Popa.

Kako je kazala, u Evropi 80 do 85 odsto otpada koji se nađe na plažama čini plastika.

Popa je poručila da je to lako rješiv problem i da je potrebno prestati koristiti plastiku za jednokratnu upotrebu.

EU je, kako je rekla, preduzela konkretne korake da zabrani plastiku za jednokratnu upotrebu i primora velike kompanije da ograniče proizvodnju i potrošnju plastike.

“Crna Gora treba da se pridruži EU u zalaganju za zabranu plastike za jednokratnu upotrebu”, poručila je Popa.

Ona je kazala da je ove godine fokus akcije na učešću mladih.

“Zato smo zajedno sa mladim evropskim ambasadorima udružili snage kako bismo poslati poruku mladima da budu pokretač promjena, da na primjeru pokažemo da smeće pripada deponijama, a ne našim jezerima,

rijekama, morima i okeanima”, navela je Popa.

Bojana Maraš rekla je da stavove Pope dijele i mladi evropski ambasadori i pozvala je mlade da učestvuju u što više sličnih akcija

“Mi, mladi evropski ambasadori, podržavamo ovu akciju i svaku ovog tipa, smatrajući da je bitno kako i na koji način brinemo o životnoj sredini”, navela je Maraš.

Ona je dodala da, takođe, žele da ovim primjerom pokažu mladim ljudima kako da se ponašaju u ovim situacijama i pomognu kroz slične akcije.

Kako je saopšteno, problem zagađenja vodenih površina je nešto što zahtijeva odgovor država i njihovih vlasti širom planete.

“Uz taj organizovan odgovor svi mi zajedno možemo doprinijeti, ne čekajući da nas neko pozove. Da svi očistimo oko svoje kuće, što su zaposleni u Delegaciji EU u Crnoj Gori i učinili”, kaže se u saopštenju.

Akcija čišćenja organizovana je u okviru obilježavanja Evropskog dana čišćenja obala.

“Doprinos akciji dalo je i osoblje ambasada Mađarske, Francuske, Bugarske, Grčke, Češke, Slovenije, Rumunije, kao i ambasadori Hrvatske Veselko Grubišić i Italije Andreine Marsela”, navodi se u saopštenju.

