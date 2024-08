Osobe u riziku od apatridije i apatridi suočavaju se sa velikim preprekama

Podgorica, (MINA) – Rješavanje pravnog statusa i problema sa ličnim dokumentima osoba u riziku od apatridije je izuzetno važno, poručili su šef kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori Žan-Iv Bušardi i supruga crnogorskog predsjednika Milena Milatović.

Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, Bušardi i Milatović su, uz podršku šefa države Jakova Milatovića, posjetili Vrela Ribnička u Podgorici i iskazali solidarnost sa osobama u riziku od apatridije.

Kako se dodaje, cilj posjete je podizanje svijesti o izazovima sa kojima se suočavaju porodice čiji članovi nemaju ličnu dokumentaciju, niti regulisan pravni status u Crnoj Gori, kao i o nephodnosti rješavanja tog pitanja koje lišava osobe u riziku od apatridije pristupa osnovim ljudskim pravima kao što su školovanje i zdravstvo.

“Poseban fokus posjete je bio na položaju žena i djece, kao posebno ugroženim osobama u okviru ove populacije”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je većina osoba kojima prijeti apatridija u Crnoj Gori pripadnik romske i egipćanske populacije.

“Osobe u riziku od apatridije ili apatridi suočavaju se sa velikim preprekama u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava upravo zbog nepostojanja pravnog identiteta, a apatridija često može imati razoran uticaj na mlade i može se prenijeti s roditelja na djecu, zarobljavajući cijele generacije u pravnom limbu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, zbog toga dobijanje ličnih dokumenata predstavlja prekretnicu za normalan život.

Iz Kancelarije predsjednika su kazali da su Bušardi i Milatović ukazali na važnost rješavanja pravnog statusa i lične dokumentacije osoba u riziku od apatridije.

„Djeca bez državljanstva ili ličnih dokumenata žive u svijetu u kojem njihov status duboko utiče na njihovu sposobnost da uče, rastu i ostvaruju svoje ambicije i snove za budućnost”, kazao je Bušardi.

Prema nejgovim riječima, neriješen pravni status ne samo da im uskraćuje prava, već i značajno povećava rizik od diskriminacije i naglašava socio-ekonomsku ranjivost.

“Saradnja sa suprugom predsjednika Crne Gore nemjerljivo pomaže da se ukaže na neophodnost saradnje svih aktera u društvu kako bi ova djeca i njihovi najbliži mogli biti ravnopravni članovi zajednice”, rekao je Bušardi.

Milatović je istakla svoju posvećenost ovoj važnoj inicijativi i naglasila da smo svi odgovorni da osiguramo da nijedno dijete u Crnoj Gori ne bude lišeno osnovnih prava zbog nedostatka dokumentacije.

“Pružanje ličnih dokumenata djeci i njihovim porodicama nije samo administrativni korak, već ključan čin pravde i humanosti. Bez pravnog identiteta, ova djeca su praktično nevidljiva u našem društvu, lišena mogućnosti koje su drugima dostupne”, kazala je Milatović.

Ona je naglasila dužnost da se stvori društvo u kojem će sva djeca imati jednake šanse za dostojanstven život, uspjeh i sreću”.

U saopštenju Kancelarije predsjednika navodi se da, uprkos brojnim dostignućima i napretku, više od 400 osoba u Crnoj Gori ostaje u riziku od apatridije, od čega su više od 55 odsto djeca.

“Zajednički napori UNHCR-a sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, diplomatsko-konzularnim predstavništvima susjednih zemalja, te nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim partnerima imaju za cilj pružanje ciljane podrške za regulisanje pravnog statusa, prvenstveno kroz pružanje besplatne pravne pomoći, finansijske pomoći i administrativne podrške”, kaže se u saopštenju.

