Organizovana akcija čišćenja korita rijeke Ribnice

Podgorica, (MINA) – Delegacija Evropske unije (EU), predstavnici ambasada zemalja EU u Crnoj Gori i mladi evropski ambasadori organizovali su, povodom Evropskog dana čišćenja obala, akciju čišćenja korita rijeke Ribnice u blizini zgrade Delegacije.

Iz Delegacije EU u Crnoj Gori kazali su da se ove godine akciji priključio i komšiluk Delegacije, kao i nekoliko gradskih sekretarijata čije su prostorije u blizini.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa navela je da zagađenje mora, a posebno plastikom, ne uzrokuje probleme samo za ekosistem, već zdravlje svih.

„Zato je prijeko potrebno ne samo sačuvati obale rijeka, jezera i mora za svakodnevne aktivnosti, već i okeane i život u njima od 37 miliona tona plastičnog otpada, koji godišnje završi u njima“, kaže se u saopštenju.

Popa je podsjetila da većinu plastičnog otpada u vodenim površinama predstavlja plastika za jednokratnu upotrebu, koju je EU zabranila.

Ona je pozvala nadležne u Crnoj Gori da učine isto.

To, kako je dodala Popa, u suštini primorava i velike kompanije da smanje proizvodnju i upotrebu plastične ambalaže.

Popa je poručila da je ideja Evropskog dana čišćenja obala da svako može pomoći i da akcije tog tipa i počinju u maloj zajednici.

Kako je saopšteno, lokalna zajednica se i odazvala pozivu Delegacije da zajednički obilježe Evropski dan čišćenja obala.

Popa je kazala da Delegacija namjerava da akcije slične ovoj organizuje znatno češće i na različitim lokacijama u Podgorici.

Ona je pozvala građane Podgorice da se sami organizuju u čišćenju obala rijeka od plastičnog otpada.

Sekretar Sekretarijata za održivi razvoj Miljan Barović zahvalio je Delegaciji EU na pozivu da se gradska administracija priključi akciji čišćenja.

„Iskoristili smo danas lijepo vrijeme i u lijepom raspoloženju sprovodimo akciju. Jako nam je drago što i na ovaj način šaljemo poruku ka očuvanju životne sredine i naših bogatstava kojih imamo u Podgorici puno“ naveo je Barović.

Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine Bojan Bašanović poručio je da je cilj akcije da motiviše građane da vode računa o čistoći svog grada i njegove okoline, koriste gradsku komunalnu infrastrukturu, selektuju otpad i odlažu ga na propisan način.

„Isto tako pozivamo nadležne inspekcijske organe,da shodno važećim zakonskim propisina sankcionišu neodgovorne pojedince, koji nepropisno generišu otpad, ugrožavaju vodotoke i stvaraju ružnu sliku najljepše podgoričke rijeke, kojoj smo danas svjedočili“, kazao je Bašanović.

Mladi evropski ambasadori tradicionalno podržavaju slične akcije a, kako je kazala Bojana Lalatović, želja za očuvanjem životne sredine jedna je

od ključnih vrijednosti koje promovišu.

„Kao i želja za osvješćivanjem mladih ljudi u pogledu značaja životne sredine i evropske zelene agende za Zapadni Balkan“, dodala je Lalatović.

