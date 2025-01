Organizatori protesta traže ostavke Šaranovića i Bečića

Podgorica, (MINA) – Ostavka ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića jedan je od zahtjeva neformalne grupe studenata „Kamo sjutra?“ koja će, povodom tragedije u Prijestonici, danas organizovati proteste na Cetinju i u Podgorici.

Organizatori su pozvali sve građane da danas, u 17 sati i 26 minuta, ispred spomenika Lovćenska vila na Cetinju dvanaestominutnom ćutnjom odaju poštu stradalima u nedavnom zločinu.

Oni su pozvali građane da se, nakon toga, u 19 sati i 30 minuta okupe ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici, odakle će uputiti zahtjeve toj instituciji.

Iz neformalne grupe studenata „Kamo sjutra?“ su saopštili da se drugi zahtjev, koji će biti upućen sa protesta, odnosi na demilitarilizaciju društva, oduzimanje i uništavanje svog ilegalnog i skrivenog oružja.

Oni će zatražiti i revidiranje svih dodijeljenih dozvola za posjedovanje oružja kroz policijsku provjeru osoba koje posjeduju oružje i kroz ozbiljne, a ne samo fomalne, psihijatrijske i druge ljekarske i psihološke preglede na godišnjem nivou.

Kako su rekli iz neformalne grupe studenata „Kamo sjutra?“, treći zahtjev se odnosi na uspostavljanje policije u zajednici i promjenu pristupa policije prema građanima i građankama, a četvrti na povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Iz neformalne grupe studenata „Kamo sjutra?“ su kazali da se pridružuju i zahtjevima Akcije za ljudska prava i Centra za ženska prava.

Ti zahtjevi se, kako su naveli, odnose na proglašenje moratorijuma na izdavanje dozvola za posjedovanje oružja do izmjene Zakona o oružju i onemogućavanje zakonite kupovine oružja bez prethodne dozvole za držanje oružja.

Iz grupe studenata su rekli da se ti zahtjevi odnose na pooštravanje uslova za posjedovanje lovačkog oružja, pojačane kontrole streljačkih klubova koji građanima izdaju članske karte i fiktivne potvrde samo da bi lakše dobili dozvolu za nošenje oružja, kao i na uvođenje visokog mjesečnog poreza na posjedovanje i držanje oružja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS