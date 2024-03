Opština Bar podiže spomen-obilježje Urošu Toškoviću

Podgorica, (MINA) – Opština Bar podići će spomen-obilježje slavnom slikaru Urošu Toškoviću koji je dugo živio i stvarao u tom gradu.

Tu odluku donijela je Skupština opštine Bar nakon što je prethodno Vlada prihvatila predlog za davanje saglasnosti na podizanje spomen-obilježja.

Iz Opštine Bar rekli su da će spomenik biti postavljen na šetalištu kralja Nikole čime se, kako se dodaje, želi odati poštovanje jednom od najvećih likovnih umjetnika ovih prostora, koji je upravo u Baru i proveo posljednje godine života i ostavio neizbrisiv pečat svojeg duha.

“Na ovaj način Bar želi da se barem malo oduži slavnom slikaru ali i da pokuša da sačuva njegov neprikosnoveni duh na ulicama i obalama Bara za generacije koje dolaze”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na konkursu prvorangiran rad bio Zlatka Glamočaka koji je nagrađen sa 1,5 hiljada EUR, a drugorangirni je bio rad Slavenka Rakočevića, koji je nagrađen sa hiljadu EUR.

Podsjeća se da je krajem prošle godine, u okviru proslave 24. novembra – Dana opštine i Dana oslobođenja Bara, u Galeriji „Velimir A. Leković“ otvorena izložba „Uroš Tošković u očima svjetskih karikaturista“.

Na izložbi su publici predstavljena 52 rada nastala u okviru osmog izdanja Međunarodnog festivala karikature u Kolašinu, čija je tema bio upravo virtuoz crteža – Uroš Tošković.

