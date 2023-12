Opština Bar dodijelila sredstva za 13 korisnika za medicinski potpomognutu oplodnju

Podgorica, (MINA) – Opština Bar potpisala je ugovore sa 13 korisnika kojima su dodijeljena finansijska sredstva u okviru programa podrške za medicinski potpomognutu oplodnju.

Iz Opštine Bar rekli su da sredstva dodijeljena za ukupno 13 bračnih, odnosno vanbračnih parova, odnosno žena koje ne žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa prebivalištem u opštini Bar.

Oni su naveli da je Opština po tom osnovu za ovu godinu opredijelila 30 hiljada EUR.

“A treba naglasiti da je budžetom za nrednu godinu predviđeno uvećanje tog iznosa 50 odsto, odnosno na 45 hiljada EUR, što potvrđuje da lokalna uprava kontinuitetu osluškuje potrebe građana i aktivno radi na proširivanju pronatalitetnih politika i aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sredstva su namijenjena liječenju neplodnosti postupcima MPO homolognom i heterolognom vantjelesnom oplodnjom, kao i za troškove koji nastaju tokom spovođenja tog postupka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS