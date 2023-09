Opštecrnogorski zbor proglasio episkopa Borisa za mitropolita CPC

Podgorica, (MINA) – Opštecrnogorski zbor proglasio je danas episkopa ostroško-nikšićkog Borisa za mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve (CPC).

Kako javlja Pobjeda, na zboru su donesene odluke da se aktuelni poglavar CPC Mihailo povuče u mirovinu i da se obnovitelj CPC Antonije Abramović kanonizuje te proglasi kao Sveti Antonije mitropolit crnogorski.

Boris je zahvalio Mihailu za svo dobro koje je učinio dok je bio na čelu CPC.

“Pred nama stoje jasne obaveze i aktivnosti. Da zajedno formiramo Mitropolitksi Savjet i Upravni odbor. Da sa vladikama i sveštenstvom obnovimo rad Svetog Sinoda i donesemo odluke koje bi CPC izvele iz krize te da donese Ustav koji nikad nikome ne bi više dozvolio da blokira rad CPC”, istakao je Boris.

On je naglasio da treba formirati pravni tim koji će pokreniti postupke protov institucija i pojedinaca zbog otimanja crnogorskih crkava i manastira, ali i da treba formirati nadležnost za finansije koji će pripremiti godišnje planove budžeta za CPC.

Mihailo je to okupljanje nazvao “propalim političkim mitingom” koji nema “ni legitimitet ni legalitet”.

On je, u saopštenju koje su prenijele Vijesti, naveo da okupljanje na Cetinju “predstavlja gaženje Ustava CPC”.

“Te prema tome je pravno ništav i ne proizvodi nikakve posljedice po status i utvrđenu hijerarhiju i ustrojstvo CPC”, kazao je Mihailo.

On je naveo da se uličnim mitinzima ne može smjenjivati mitroplit.

“Ni birati pored živog i zdravog poglavara, nasilnim putem, suprotno Ustavu CPC, novi poglavar, pa su “odluke” bez ikakve važnosti za CPC. CPC, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, protiv prekršilaca unutrašnjeg reda i poretka preduzeće kanonske, crkveno-ustavne zakonske mjere”, rekao je Mihailo.

Predjednik Odbora za očuvanje CPC Milenko Perović kazao je da se dobro zna ko strahuje od moćnog glasa CPC koji bi zahtijevao da se Crnoj Gori vrati cjelokupno pravoslavno sakralno blago koje joj je opljačkano.

Prema njegovim riječima, ugledni ljudi su razgovarali sa mitropolitom Mihailom kako bi se povukao u mirovinu a da mu su se očuva dostojanstvo mitropolita sa svim privilegijama koje mu pripadaju.

“Odlučno je odbio tu ideju. Blokirajući rad Sinoda, mitropolit je de fakto blokirao svaku legalnu i legitimnu raspravu u crkvi o njegovom radu. Indirektno je tako u crkvu uveo dogmu nepogriješivosti i nesmjenjivosti mitropolita”, kazao je Perović.

Prema njegovim riječima, odvajajući se od svih organa crkve, od vladika svještenstva i vjernika Mihailo se de fakto umirovio, bez obzira da li je toga svjestan.

Perović je dodao da Opštecrnogorski zbor ima legitimno parvo da izabere novog arhiepiskopa Cetinjskoga i Mitropolita crnogorskoga.

“Ima pravo da ga izabere među najviđenijim Crnogorcima koji su obukli vladičansku robu, koji su dokazali svoj duboki crnogorski patriotizam i sposobnost da svojim vizionarski i ogromnom energijom vode crkvu”, poručio je Perović.

