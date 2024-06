Opozicija i DNP najavili podršku setu IBAR zakona

Podgorica, (MINA) – Poslanici opozicionih stranaka i Demokratske narodne partije (DNP) najavili su na današnjoj sjednici parlamenta podršku setu zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Podršku zakonima najavili su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD), Bošnjačke stranke (BS) i Hrvatske građanske inicijative (HGI), kao i DNP-a.

Poslanik DPS-a Nikola Milović kazao je da će ta stranka podržati IBAR zakone, navodeći da se moraju ispunjavati uslovi ako Crna Gora želi u Evropsku uniju (EU).

“Nalazimo se pred setom zakona koji su jedna stepenica ka onome što je suštinski proces priključenja Crne Gore EU koji treba da da završetak samog integracionog puta”, rekao je Milović.

Prema njegovim riječima, usvajanje 12 zakona koje će, kako je naveo, DPS podržati, samo je jedna tačka u cjelokupnom procesu integracija.

Ministar pravde Andrej Milović je, predstavljajući Predlog izmjena zakonika o krivičnom postupku, naglasio potrebu hitnog usvajanja tog zakonskog rješenja zbog privremenih mjerila u poglavlju 23, ali i radi efikasnog vođenja predmeta koji se odnose na ratne zločine.

On je objasnio da se izmjenama uvodi mogućnost upotrebe dokaza međunarodnih sudova u slučajevima ratnih zločina, dodajući da će to zakonsko rješenje stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu, kako bi se što prije počele aktivnosti u vođenju slučajeva ratnih zločina.

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin rekao je da taj zakon daje važne mehanizme i pravne alate pravosudnim organima da se, kako je naveo, na mnogo bolji način bore protiv organizovanog kriminala i korupcije.

On je kazao da uvođenje instituta međunarodnog rezidualnog mehanizma u slučajevima ratnih zločina može biti od koristi u rasvjetljavanju tih krivičnih djela.

Prema riječima Rovčanina, set zakona vezanih za IBAR predstavlja veliki iskorak.

Poslanica DPS-a Sonja Milatović kazala je da je uvjerena da će Crna Gora dobiti IBAR, ali i istakla da se u Crnoj Gori dobijanjem IBAR-a “želi zamaskirati sve ono loše što se dešavalo”.

Lider BS-a Ervin Ibrahimović kazao je da je zadovoljan što svjedoče dobrom evropskom ritmu kada su u pitanju zakoni važni za integracije, ističući da prvi put postoji proevropska opozicija.

“Raduje da kao društvo sazrijevamo i da opozicija može da pobijedi stranačke i sagleda interese države i građana”, rekao je Ibrahimović, dodajući da će BS podržati set IBAR zakona.

On je pozdravio ono što je uradio Milović sa resorom na čijem je čelu, navodeći da je završen veliki posao za kratko vrijeme.

Ibrahimović je istakao značaj iskoraka koji se odnosi na uvođenje mogućnosti upotrebe dokaza iz međunarodnih sudova koje je predviđeno izmjenama zakonika o krivilnom postupku.

Prema njegovim riječima, time se stvaraju uslovi da se tužilaštvo kvalitetnije pozabavi ratnim zločinama, što, kako je dodao, do sada nije bio slučaj.

Poslanica Demokrata Anđela Vojinović ukazala je na suštinsku važnost predviđenih izmjenama, navodeći da će Crna Gora biti u obavezi da pokrene postupke protiv osoba koje su počinile ratne zločine.

To je, kako je dodala, važno i jer će se individualizovati krivica.

„Mora postojati čvrsta volja da se suočimo sa prošlošću”, rekla je Vojinović.

Lider HGI Adrijan Vuksanović kazao je da je izmjena tog zakona važna „kako se ne bi o prošlost spoticali i kako bismo krenuli u budućnost“.

Poslanica DPS-a Aleksandra Despotović je rekla da je IBAR rezultat i onoga što je rađeno do 2020. godine.

„DPS nikada neće biti prepreka u integracijama i uvijek će biti konstruktivan”, rekla je Despotović, dodajući da aktuelna parlamentarna većina to nije činila kada je bila opozicija.

Kako je dodala, DPS na taj način pokazuje da su interesi države i građana ispred svega.

Milović je, govoreći o izmjenama i dopunama zakona o sudovima, Sudskom savjetu i sudijama, rekao da se tome pristupilo zbog prevazilaženja problema koji su se pojavili u praktičnoj primjeni tog propisa kao i u cilju usaglašavanja sa međunarodnim standardima odnosno sa preporukama Venecijske komisije.

On je rekao da je jedan od razloga za izmjenu zakona i Izvještaj Evropske komisije (EK) za Crnu Goru gdje su date preporuke da se preduzmu mjeru za jačanje nezavinosti pravosuđa.

Milović je rekao da je EK predložila i da se revidira disciplinski i etički okvir za sudije kako bi se učvrstila objektivnost, proporcionalnost i efikasnost, i osiguralo djelotvorno sprovodšenje tog okvira.

„Izmjene zakona omogućavaju da Sudski savjet unaprijedi rad i u punom kapacitetu ostvari ustavnu nadležnost izbora predsjednika Vrhovnog suda“, dodao je Milović.

On je naveo da će predložene zakonske izmjene doprinijeti unapređivanju materijalne nezavisnosti sudija i sprečavanju političkog uticaja na Sudski savjet i unapređenje njegove Ustavom garantovane nezavisnosti.

„Izmjene zakona doprinijeće i da se brže popune upražnjena sudijska mjesta, da se veći broj potencijalnih kandidata prijavi na oglas za predsjednika vrhovnog suda, da se odblokira rad opšte sjednice Vrhovnog suda prilikom predlaganja kandidata za predsjednika suda“, naveo je Milović.

On je kazao da će izmjene zakona doprinijeti unapređenju sistema ocjenjivanja sudija, tako da bude objektivniji i zasnovan na rezultatima rada i unaprjeđenju bilansa ostvarenih rezultata na polju etičke i disciplinske odgovornosti sudija.

„Zakon je u potpunosti usaglašen za preporukama VK, a pozitivno mišljenje je dala i EK“, rekao je Milović.

Poslanik BS-a Mirsad Nurković rekao je da je karaketristično za ove zakone da ih usvajaju po hitnom postupku iz potrebe dobijanja IBAR-a.

„I cijenim da je trebalo pripremiti ove zakone i prije ovog momenta, u cilju rješavanja nagomilanih problema u sudstvu, ali nikad nije kasno“, rekao je Nurković.

On je kazao da će, u susret dobijanju IBAR-a, BS podržati izmjene seta sudskih zakona.

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić rekao je da ne bi vjerovao “da će predstavnici nekadašnje opozicije, koji su imali problema sa tužilačkim zakonima, usvajati u pet minuta ovakve zakone”.

„Imamo ozbiljan problem, i mislim da svi znaju koliko imamo kontroverznih zakona kada su u pitanju tužilački zakoni“, rekao je Anđušić.

On je pozvao Pokret Evropa sad (PES) da otvoreno kažu da su spremni da povuku iz skupštinske procedure Rezoluciju o Jasenovcu.

„Jer ukoliko je ne povučete, vi ćete spasiti parlamentarnu većinu, Vladu, krenućete antievorpskim putem. A ako je povučete daćete garancije građanima, da ste spremni da trasirate evropski put, koji je prije vas neko utabao“, naveo je Anđušić.

Poslanica DNP Maja Vukićević rekla je da i DNP ima brojne primjedbe na zakone.

„U redovnim okolnostima većinu ovih predloga ne bih podržala, jer smatram da postoje mnoga problematična rješenja ovih predloga zakona, posebno one koje se odnose na tužilaštvo, Sudski savjet i sudove, ali okolnosti su takve da su poslanici imali kratak rok da se pripreme za diskusiju“, rekla je Vukićević.

Ona je podsjetila da je DNP suspendovao podršku Vladi, ali da je prioritet da Crna Gora dobije IBAR, i da će glasati za zakone.

Poslanik DPS-a Danijel Živković je rekao da je iz medija saznao da je premijer Milojko Spajić uputio obavezujuće uputstvo ministrima da ne mogu da prihvate amandmane poslanika.

„Ne znam da li mi živimo u demokratskom društvu ili u Sjevernoj Koreji, da se ne prihvataju amandmani poslanika. Dosad je bila praksa, ako poslanici predlože i ako ministri prihvate amandmane, da oni budu prihvaćeni“, kazao je Živković.

On je kazao da bi bilo dobro da poslanici budu upoznati sa tim ako postoji obavezujuće uputstvo.

Potpredsjednik Skupštine i poslanik PES-a Boris Pejović je rekao da se, koliko je on upoznat, to odnosi na medijske zakone i da su oni predmet sjednice nadležnih odbora.

„Ne mogu da vam dam više detalja. Niti sam na tom Odboru niti sam upoznat sa tim pismom“ rekao je Pejović.

On je dodao da će se više o tome znati u petak kad ti zakoni budu na dnevnom redu.

Poslanik SD-a Boris Mugoša kazao je da treba biti iskren prema građanima i reći da dobijanje IBAR-a ne znači da će država odmah ući u EU.

„To nije korektno prema građanima. Moramo svi dati doprinos da ga dobijamo, ali nam predstoji kjučna faza koja se bavi suštinom, a to su strukturne reforme. Ovo je sve šminka“, rekao je Mugoša.

On je naveo da će biti problematičnih rješenja, s obzirom na to da se 12 zakona donosi u dva dana.

Mugoša je problematizovao to što ne mogu amandmanski da djeluju na predloge zakona.

„Da zamolim međunarodnu javnost – nemojte nam govoriti „sve podržite bez amandmana“. Narušava se podjela vlasti, izvšrna vlast predlaže, mi donosimo zakone. Mi nijesmo taster poslanici, svi ćemo da damo maksmalni doprinos ali ne ponižavajte ovu instituciju“, kazao je Mugoša.

