Okrivljenima za trgovinu ljudima pritvor produžen još tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore dnijelo je rješenje da se osumnjičenima za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu ljudima B.P. i P.P. pritvor produži za još tri mjeseca.

Crnogorska policija je u septembru uhapsila šest osoba zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo trgovina ljudima na štetu većeg broja državljana Turske.

Iz Vrhovnog suda su kazali da su, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, predsjednica Vijeća Seka Piletić i članovi Vijeća Zoran Šćepanović i Milenka Seka Žižić donijeli rješenje da se okrivljenima pritvor produži do 4. marta

“Pritvor je produžen okrivljenom B.P. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG) i produženog krivičnog djela trgovina ljudima iz člana 444 stav 1 u vezi sa članom 49 KZCG”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, okrivljenom P.P. pritvor je produžen zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi savova 1 i 6 KZCG i produženog krivičnog djela trgovina ljudima iz člana 444 stav 1 u vezi sa članom 49 KZCG.

Iz Vrhovnog suda su podsjetili da je okrivljenima B.P. i P.P. pritvor određen Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 6. septembra, a produžen Rješenjem vijeća tog suda 2. oktobra.

“Tako da po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 4. marta naredne godine”, kaže se u saopštenju.

