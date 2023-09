Oduzeli robu vrijednu 48 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) danas su, naknadnom carinskom kontrolom maloprodajnog objekta u Budvi, pronašli i oduzeli 48 hiljada EUR vrijednu robu iz inostranstva, koja nije imala potrebnu dokumentaciju za uvoz i stavljanje u slobodan promet.

Iz UPC-a su kazali da su njihovi službenici obavili kontrolu na osnovu zakonskih ovlašćenja i analize obavještajnih informacija koje je prikupio Sektor za carinsku bezbjednost i kontorolu.

“U objektu je nađena veća količina robe inostranog porijekla – ručni satovi i naočare za sunce, za koju je ustanovljeno da ne postoji dokumentacija na osnovu koje je uvezena i stavljena u slobodan promet. Procijenjena vrijednost robe, koja je predmet prekršajnog postupka je 48.335 EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u skladu sa članom 203 Carinskog zakona, pravnom licu i odgovornom u tom pravnom licu izdati su prekršajni nalozi od ukupno 5,5 hiljada EUR.

“Kao zaštitna mjera za taj prekršaj izrečena je mjera trajnog oduzimanja navedene robe”, naveli su iz UPC-a.

