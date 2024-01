Oduzeli nelegalnu robu vrijednu preko 13 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina oduzeli su, u više akcija tokom protekle sedmice, nelegalnu robu vrijednu više od 13 hiljada EUR.

Iz Uprave carina je saopšteno da su njihovi službenici u četvrtak, u ranim jutarnjim satima, na graničnom prelazu Dobrakovo kontrolisali autobus koji saobraća na redovnoj liniji Beograd-Herceg Novi i pronašli 150 papagaja i 50 hrčaka.

“Vrijednost oduzete robe je procijenjena na 1,75 hiljada EUR, a protiv fizičkog lica je pokrenut prekršajni postupak”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, oduzeta roba je predata na dalju nadležnost službenicima veterinarske inspekcije.

Iz Uprave carina su kazali da je istog dana, kod pijace tržnog centra Gintaš, od više osoba oduzeto 1.527 paklica cigarete bez akciznih markica i 61 kilogram rezanog duvana, ukupne vrijednosti devet hiljada EUR.

“Protiv jedne osobe je podnijeta krivična prijava nadležnom tužiocu, dok su prema ostalim pokrenuti prekršajni postupci”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su službenici Uprave carina u petak, u carinskoj ispostavi Dobrakovo, pregledali teretno vozilo i pored uredno prijavljene robe za uvoznika iz Crne Gore pronašli neprijavljeno 240 kilograma pčelarskog voska, vrijednosti 2,88 hiljada EUR.

Iz Uprave carina su poručili da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolnim aktivnostima na kompletnoj teritoriji Crne Gore.

